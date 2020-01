Cozmin Gușă, despre reformarea PSD: ”Îl susțin pe Grindeanu, are studii solide”

”PSD a trecut printr-o lungă perioadă neagră. Dar nu am văzut o reformă nici la PNL, am văzut mulți securiști în partidele mici, neașteptat de mulți securiști, inclusiv cu dosare dinainte de 1989, așa că râsetele împotriva PSD le merită PSD, dar fiecare ar trebui să-și facă curățenie și pe la el, pe acolo, că e multă mizerie. de acolo pornește și discuția. Avem și discuția asta despre alegeri anticipate, pe care Klaus Iohannis a declanșat-o nelegitim. Putea să o declanșeze după ce ar fi făcut ceva curățenie prin partid, oameni noi, alții, nu doar cei protejați de mandatele președinților de dreapta, ca Băsescu și ca Iohannis, faptul că sunt protejați nu înseamnă că sunt mai curați decât cei de la PSD.

Cu Grindeanu nu sunt semne de întrebare, după părerea mea, doar dacă vrem să ne întrebăm retoric. Este la a patra participare la o conferință județeană. Sigur, la Timișoara este cu repetiție, a mai fost la Olt și la Tulcea, dar de data asta mie mi se pare că a luat o opțiune clară de candidatură, căci ce a spus el într-o oră de discurs este un plan pentru PSD, este viziunea lui, eu l-am asigurat și public că îl susțin, este unul dintre cei care și doar prin faptul că i s-a opus lui Dragnea și acelei mașinării numite CEX, fără să mai vorbim despre faptul că este un om cu studii solide și un om de stânga, îl recomandă ca posibil viitor președinte PSD într-o încercare de reformă, pentru că niciun partid vechi din România, nici PNL, cu atât mai puțin UDMR, dacă și-ar propune să se reformeze, tot în trepte ar trebui să facă asta. După mine, cu Grindeanu ca președinte la PSD, secondat de Vasile Dâncu la președinția Consiliului Național, este o opțiune bună pentru stânga românească într-o primă etapă care poate ține un an sau doi”, a spus Cozmin Gușă, la Realitatea PLUS.

Întrebat de ce e mai bun Grindeanu decât Ciolacu, consultantul politic a declarat că acesta are o carte de vizită mai nimerită.

”Nu a zis că în mod obligatoriu e mai bun Grindeanu decât Ciolacu. După părerea mea este mai bun Grindeanu decât Ciolacu. Alții s-ar putea să spună că e mai bun Ciolacu. Eu spun că este mai bun Grindeanu și ăsta este motivul pentru care îl susțin. Nu doar că are studii mai solide sau că este mai tânăr, dar îl consider mult mai potrivit pentru această perioadă și cu o carte de vizită mai nimerită, în același timp Ciolacu putând să aibă o viziune, după cum am spus, pentru funcția de prim-vicepreședinte sau chiar cea de secretar general. A făcut unele lucruri bune în ultima perioadă.

Referitor la cât de pregătit e PSD să primească intelectuali de talia lui Vasile Dâncu, Cozmin Gușă a declarat: Vasile nu trebuie decât să se reîntoarcă. El a avut o pauză, a avut conflictul lui cu Liviu Dragnea, dar acum vorbim despre altceva. Eu vorbesc despre altceva, nu m-am dus la partid să iau vreo funcție, ci să-i ajut să-și regăsească drumul pentru a putea fi reprezentativi pentru o mare masă de cetățeni într-o țară care este eminamente de stânga”.