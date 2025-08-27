Răzvan Lupu, cel mai nou consilier al lui Ilie Bolojan care vine din USR, este implicat într-un scandal. Concret, în anul 2021, consilierul lui Bolojan a decis să-și ia un apartament în chirie pe bulevardul Unirii, la care a renunțat în 2023, un apartament pentru care plătea peste 3500 de lei pe lună.

Au fost însă problemele la momentul la care a predat acest apartament. Proprietarul susține că pereții erau pătați și zgâriați, iar unele electrocasnice nu mai funcționau. Titularul apartamentului mai spune, de asemenea, că acesta întârzia frecvent cu plata chiriei și că în mod constant existau diferențe de 50 de lei pe care Răzvan Lupu nu le achita.

Cei doi au ajuns în instanță. Deși instanța a decis ca proprietarul să îi returneze garanția lui Răzvan Lupu, acesta a hotărât să facă, totuși, apel și urmează să fie judecat apelul acesta.

Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere din partea lui Răzvan Lupu. Acesta susține că este "o practică a multor pentru proprietari să invoce astfel de lucruri pentru a nu plăti garanția către foștii chiriași". "Este ceea ce a făcut și proprietarul respectivului apartament", a mai spus Lupu, precizând că el "nu acceptă un astfel de abuz".