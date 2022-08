Aceştia susţin că primarul Sectorului 1, printr-un abuz în serviciu săvârşit cu sprijinul funcţionarilor din aparatul de specialitate, refuză cu rea credinţă să pună în aplicare Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1, arătând că acest abuz a fost constatat şi de echipa de control a Instituţiei Prefectului prin raportul din 5 mai, prin care stabileşte şi un plan de măsuri, cu termene şi responsabilităţi concrete.

Consilierii locali ai PNL Sector 1 mai susţin că şi acest raport este ignorat de primar.

„Atitudinea primarului este de dispreţ total faţă de cetăţeni şi lege. De doi ani vedem numai circ şi scandal. Singura mare realizare a fost alocarea a 100 de milioane de lei pentru panseluţe la ultima rectificare bugetară, în timp ce sectorul se scufundă în mizerie şi incompetenţă administrativă. În plus, vorbim despre un abuz continuu şi extrem de grav: zeci de hotărâri de consiliu local deja votate şi care, în loc să fie puse în executare, sunt blocate cu bună ştiinţă de primar de luni de zile. Mai mult, ţine în sertar şi proiectele de hotărâri depuse de colegii noştri, pe care refuză să le supună votului consiliului local, deşi ating zone de mare de interes pentru cetăţenii Sectorului 1: şcoli, parcări, locuire, calitatea vieţii, digitalizare.

La interpelări sau solicitări de informaţii adresate de consilierii locali PNL aplică aceeaşi procedură: zero răspunsuri, abuzuri pe linie. La şedinţele de consiliu, primarul lipseşte cu desăvârşire, iar în spaţiul public propagă cu bună ştiinţă minciuni şi ştiri false, pe principiul 'hoţul strigă hoţii' şi sub impresia că 'are dreptate cel care urlă mai tare şi mai mult'. Este disperarea generată de lipsa oricăror rezultate pozitive în administrarea Sectorului 1, pentru care toţi sunt vinovaţi, cu o singură excepţie: Clotilde Armand", afirmă preşedintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja.