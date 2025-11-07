În mesajul transmis înaintea congresului, Grindeanu a vorbit despre un „nou capitol” pentru PSD și România, bazat pe responsabilitate, unitate și soluții pentru cetățeni. Moțiunea cu care acesta candidează, intitulată „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”, propune inclusiv o clarificare doctrinară, prin renunțarea la eticheta de „partid progresist” și reafirmarea identității de centru-stânga moderne, ancorată în valorile naționale.

Echipa propusă de Grindeanu va include cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți, repartizați atât pe zone geografice, cât și pe domenii de activitate. De asemenea, Claudiu Manda candidează pentru funcția de secretar general, iar Mihai Weber pentru cea de secretar general adjunct.

La lucrările congresului vor participa foști președinți ai PSD precum Adrian Năstase, Mircea Geoană și Victor Ponta, în timp ce Viorica Dăncilă este absență motivată. În ceea ce-l privește, Sorin Grindeanu speră ca acest congres să ofere un nou impuls formațiunii și să contureze direcția politică a partidului în perioada următoare.