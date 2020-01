Conducerea PSD se delimitează de regimul Dragnea-Dăncilă: „CEX-ul a fost toxic, folosit în interes personal”

Duminică, la Conferinţa de alegeri a Organizaţiei Judeţene PSD Timiș, unul dintre principalele evenimente a fost reprezentat de revenirea lui Sorin Grideanu în partidul care l-a trimis la Palatul Victoria, pentru ca mai apoi să îi retragă sprijinul politic.

Paul Stănescu, vicepremier în guvernele conduse de Tudose și Dăncilă din perioada regimului Dragnea, i-a acuzat acum pe ultimii doi președinți ai partidului că au folosit CEx-ul „toxic” doar „în interes personal”.

„Alegerile s-au pierdut la centru, nu în teritoriu. Cel mai toxic lucru pentru PSD a fost CEX-ul acela nenorocit. Eu i-am spus lui Marcel Ciolacu că trebuie să reușim măcar să schimbăm numele acestui for. CEX-ul a fost toxic pentru că ultimii 2 președinți ai partidului au folosit acest organism în interes personal și asta v-o spune un om care a încercat mereu să se opună acestor practici, am luptat cu toate forțele”, a spus Paul Stănescu.

Proaspăt revenit în partid, Sorin Grindeanu nu a uitat nici el de perioada în care PSD era condus cu mână forte de Liviu Dragnea, care îl numea premier pentru ca mai apoi să-l demită prin moțiune de cenzură. El spune, totuși, că deși „PSD a fost adus într-o situație dificilă”, fiindcă „timp de trei ani un singur om a dispus de partid după bunul plac”, nu totul i se poate imputa lui Liviu Dragnea.

„Având în vedere că în ultimele 6 zile am fost destul de răcit și am avut timp să-mi notez câteva idei. Din punctul meu de vedere, PSD-ul a fost adus într-o situație dificilă. În 3 ani am pierdut 60% dintre votanți și începem să nu mai contăm în lupta politică decât prin majoritatea parlamentară, dar este din ce în ce mai greu. Această cădere nu este generată de forțe istorice, ci de greșeli personale, de autism politic, de greșeli strategice. Am guvernat pe creștere economică, am avut o opoziție slabă, sigur, am avut un adversar, pe Klaus Iohannis, dar asta nu este o scuză.

Dacă am constatat că am făcut praf partidul în 3 ani de zile este clar că trebuie să facem altceva, să schimbăm lucrurile. Faptul că timp de 3 ani un singur om a dispus de partid după bunul plac, asta a generat neîcredere, dar nu putem da vina pe un singur om. Liviu Dragnea a avut greșelile lui, dar a avut și lucrurile sale bune și asta v-o spune Sorin Grindeanu. Dragnea a ajutat mult PSD-ul după ruperea USL. Problema cea mai mare a fost tăcerea vinovată a multora dintre noi, cei mai mulți își dădeau seama că nu este corect ce se întâmplă, dar pentru interese punctuale sau de teamă nu au făcut nimic. Cei care au încercat să se revolte au fost trădați.

Mai grav ar fi să ne amăgim că fără Liviu Dragnea, PSD-ul se poate revigora. Greșit! Oamenii care au condus PSD-ul au transformat partidul într-unul nefrecventabil, într-un partid urât de oameni. Nu politicile sociale au fost pe pancardele oamenilor, nu politicile sociale au fost strigate de oameni. Mulți dintre cei care au condus partidul și pentru interese personale sau pentru jocurile politice, au trădat partidul. Impunerea unor oameni lipsiți de profesionalism în anumite funcții, măcelărirea limbii române și gafele nenumărate, acestea au contribuit la căderea PSD.

Zvonurile care circulă și care sunt mai mult decât zvonuri despre înțelegeri subterane prin care au fost trădate interesele partidului, pentru anumite interese personale, toate astea au adus PSD-ul în situația de azi”, a spus Sorin Grindeanu.

Marcel Ciolacu, șeful interimar al PSD, a criticat și el deciziile regimului Dragnea, referindu-se la căderea guvernului Grindeanu. Cu toate acestea, noul lider social-democrat dădea semne de disidență încă de la demisia lui Tudose din funcția de premier.

„Schimbarea guvernului Grindeanu a fost cea mai mare eroare politică a PSD. Dacă am fost invidios, a fost atunci când v-am văzut în curtea PSD și cât de mult l-ați susținut. Acum realizez foarte bine că acel CEX v-a furat tot, speranța, încrederea. A fost cea mai lovită organizație. Spirtul s-a creionat în jurul lui Sorin Grindeanu", a declarat Marcel Ciolacu.