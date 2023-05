"România şi Republica Moldova vor fi din nou împreună, în Uniunea Europeană, într-o comunitate fără frontiere, în care vom putea să construim mai departe legături ce nu vor mai putea fi niciodată puse sub semnul întrebării de forţele anti-democratice de la Est. Calea europeană necesită eforturi, reformele ce trebuie realizate implică decizii, dar, la finalul drumului, vom fi mai aproape într-o Uniune care oferă garanţia păcii şi a unei şanse reale la dezvoltare. România va fi acolo pentru a susţine Republica Moldova în tot acest proces şi în realizarea obiectivelor menţionate în rezoluţia adoptată astăzi, şi nu numai", a scris liderul social-democrat în postarea sa.



El a menţionat că "va continua să se implice" pentru sprijinul României acordat Republicii Moldova să fie "tot mai consistent".



"În ultimele săptămâni, m-am întâlnit şi am discutat cu numeroşi reprezentanţi ai autorităţilor de la Chişinău şi i-am asigurat că, aşa cum am susţinut realizarea reuniunii celor două Parlamente, voi continua să mă implic pentru ca sprijinul României să fie tot mai consistent, pentru că ţara noastră reprezintă poarta de intrare pentru Republica Moldova în Uniunea Europeană", a afirmat Marcel Ciolacu.



Participanţii la Adunarea Naţională "Moldova Europeană", care s-a desfăşurat, duminică, la Chişinău, au adoptat o rezoluţie în baza căreia cer tuturor partidelor şi oamenilor politici să modifice Constituţia "pentru a stabili definitiv şi ireversibil aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană".



Rezoluţia "Moldova Europeană" mai prevede "deschiderea cât mai rapid posibil a negocierilor de aderare şi întărirea instituţiilor statului pentru a garanta aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum şi o transpunere rapidă a legislaţiei europene prin implicarea specialiştilor din ţările care au parcurs recent aceeaşi etapă de aderare, în special din România".



Totodată, documentul prevede "extinderea negocierilor pentru rezolvarea paşnică, definitivă a conflictului transnistrean şi folosirea procesului de aderare la Uniunea Europeană drept catalizator pentru creşterea bunăstării şi nivelului de trai al cetăţenilor moldoveni din regiunea transnistreană reintegrată".



Participanţii la acţiune au votat ca politicienii "să-şi unească eforturile pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii cetăţenilor şi a ridica nivelul de trai la standardele europene şi pentru modernizarea localităţilor, aşa încât toţi cetăţenii să aibă acces la servicii şi utilităţi de calitate, la nivel european", dar şi "să asigure interconectarea tuturor sistemelor de infrastructură la piaţa europeană - electric, de transport de gaze, rutier, feroviar, de comunicaţii - pentru a exclude orice tip de şantaj şi a asigura independenţa Republicii Moldova de a se dezvolta liber şi fără constrângeri".



Un punct important al Rezoluţiei este cel prin care clasei politice din Republica Moldova i se cere "să condamne cu fermitate războiul ilegal şi inuman început de Rusia în Ucraina, care subminează stabilitatea şi afectează grav întreaga regiune, inclusiv Republica Moldova, şi să ia o poziţie clară împotriva persoanelor care au declanşat războiul, a celor declarate criminali de război de instituţiile internaţionale şi a celor care susţin războiul şi participă la destabilizarea situaţiei din regiune".



De asemenea, cetăţenii moldoveni care au votat Rezoluţia "Moldova Europeană" au făcut apel la instituţiile Uniunii Europene să continue sprijinul acordat ţării şi să accepte Republica Moldova în familia europeană după îndeplinirea condiţiilor de aderare, precizând că "aderarea la UE este drumul ales cu fermitate de Republica Moldova".



Peste 75.000 de persoane au participat, duminică, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, la un miting pro-european, la iniţiativa preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu.



La acţiune au fost prezenţi şi preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, europarlamentarul român Siegfried Mureşan, dar şi ambasadorul României la Chişinău, Cristian Leon Ţurcanu.