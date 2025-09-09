După ce a colaborat cu vedetele internetului pentru a le arăta românilor cum pot accesa fonduri europene, Dragoș Pîslaru s-a lăudat cu măsurile penibile pe care le-a luat la ministerul pe care îl conduce. Mai exact, șeful de la Ministerul Fondurilor Europene le-a cerut angajaților să se îmbrace „decent” când vin la birou și să nu mai folosească imprimanta instituției, pentru a preveni risipa de hârtie, spune Pîslaru.
De altfel, Dragoș Pîslaru susține că nu le mai permite angajaților să folosească mașinile de serviciu în afara programului și nici să cheltuie bani cu deplasări în străinătate. Totul, în timp ce românii protestează în stradă față de măsurile sărăciei.
Dragoș Pîslaru a fost propus de liberali pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene, însă, în trecut, acesta a fost în tabăra reziștilor. Mai exact, Pîslaru a condus Ministerul Muncii în Cabinetul Cioloș, în perioada 2015-2017. De asemenea, politicianul a fost membru PLUS și REPER, partide fondate de Dacian Cioloș.
Cine este Dragoș Pîslaru, omul lui Cioloș la Ministerul Fondurilor Europene, și cum folosește vedetele internetului pentru imagine
Dragoș Pîslaru, omul lui Dacian Cioloș de la Ministerul Fondurilor Europene, nu pare prea afectat de revolta românilor față de măsurile sărăciei. În plin scandal, Pîslaru se folosește de vedetele internetului pentru un plus de imagine. De altfel, ministrul din guvernul care pune bir pe români, s-a lăudat pe pagina lui de socializare cu schimbările făcute de el în instituția pe care o conduce. Mai exact, printre altele, Pîslaru le-a impus oamenilor din minister să se îmbrace cum vrea el. De altfel, acesta le-ar fi cerut funcționarilor să facă economie la hârtia pentru xerox. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să obțină un punct de vedere de la ministru, dar fără succes.
