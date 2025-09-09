După ce a colaborat cu vedetele internetului pentru a le arăta românilor cum pot accesa fonduri europene, Dragoș Pîslaru s-a lăudat cu măsurile penibile pe care le-a luat la ministerul pe care îl conduce. Mai exact, șeful de la Ministerul Fondurilor Europene le-a cerut angajaților să se îmbrace „decent” când vin la birou și să nu mai folosească imprimanta instituției, pentru a preveni risipa de hârtie, spune Pîslaru.



De altfel, Dragoș Pîslaru susține că nu le mai permite angajaților să folosească mașinile de serviciu în afara programului și nici să cheltuie bani cu deplasări în străinătate. Totul, în timp ce românii protestează în stradă față de măsurile sărăciei.



Dragoș Pîslaru a fost propus de liberali pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene, însă, în trecut, acesta a fost în tabăra reziștilor. Mai exact, Pîslaru a condus Ministerul Muncii în Cabinetul Cioloș, în perioada 2015-2017. De asemenea, politicianul a fost membru PLUS și REPER, partide fondate de Dacian Cioloș.