Ioana Turtă, secretara primăriei din Iași, ar fi primit 120 de euro pe minut doar pentru a participa la ședințele Consiliului de Administrație, scrie presa locală. Cum întâlnirile durau în jur de 15 minute, femeia ar fi încasat cel puțin 1.800 de euro în plus, lunar, pe lângă salariu. Totodată, primea și un spor de 50% pentru fonduri europene. Asta deși, primăria din Iași nu a mai atras fonduri europene în 2024.

Conform declarației de avere, secretara a încasat aproximativ 22 de mii de lei net pe lună din salariul și indemnizația de membru al Consiliului de Administrație.

Cu tot cu sporuri, salariul edilului este însă de 3.800 de euro, cu aproximativ 700 de euro mai mic decât ar fi luat lunar în 2024 secretara primăriei. Ba mai mult, Ioana Turtă ar fi tras sforile să fie angajat și soțul ei la primăria din Iași. Alexandru Turtă câștigă acum aproape 1.300 de euro pe lună. Potrivit ReportrerIS, Ioana Turtă nu ar avea nicio pregătire în economie, administrație, afaceri sau finanțe.