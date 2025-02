Dinu Patriciu a reușit să cumpere rafinăria Petromidia în rate, după ce s-a susținea în anul 2000 că va face investiții de peste 225 de milioane de dolari în companie, deși a cumpărat-o cu 50 de milioane de dolari. Așa a ajuns Dinu Patriciu să intre în liga mare a milionarilor din România.



În 2003, rafinăria a obținut o rescadențare către stat a unei datorii care între timp crescuse la 600 milioane de dolari. Asta pentru că datoriile nu au fost plătite la timp de către cumpărător, dar nici taxele aferente activității din acea perioadă nu au fost achitate.



Patriciu știa că va pierde rafinăria, însă printr-o inginerie financiară și, cel mai probabil, prin trafic de influență, a reușit să vândă compania către firma de stat din Kazahstan - KazMunaiGaz. Patricu a vândut compania Rompetrol cu peste 3 miliarde de dolari, bani care au ajuns direct în buzunarul său, fără să ajungă vreun leu și la statul român.



Fostul ministru al Finanțelor, Mihai Tănăsescu a declarat în 2007 că vânzarea rafinăriei a fost singura soluție.



„Asta a fost soluția la vremea respectiva. Decât închiderea am preferat să încasăm dobândă în fiecare an. Din câte știu eu, în toată aceasta perioadă statul a încasat din impozite și taxe 2 miliarde de dolari din faptul că rafinăria a funcționat, plus dobânda în fiecare an de circa 30 milioane dolari", a spus Tănăsescu.



Vânzarea Petromidia către compania din Kazahstan a fost anchetată de procurorii DIICOT, iar cei care au participat la devalizarea României au scăpat prin prescrierea faptelor. Staul român nu a reușit nici până astăzi să recupereze cele peste 500 de milioane de dolari, bani pe care Patriciu nu i-a mai dat niciodată statului român. Guvernul deține 44% din acțiunile KMG International, firma care operează Petromidia, iar în fiecare an se discută la nivel executiv despre vânzarea acțiunilor pentru a obține bani în plus la bugetul de stat.