"Este ca si cum ai opri poporul roman sa se exprime liber. Fara libera exprimare nu avem un stat de drept. E imposibil ca acest lucuru sa fie oprit.

Pentru mine este important credinta in Dumnezeu si poporul roman. Restul din partea clasei politice m-am edificat cu privire la ce s-a intamplat incepand de ieri

Nu am de ce sa ma vad cu nicio componeta politica astazi. Au incercat, dar am refuzat sa ma duc la orice fel de intalnire. Cine s-a dus ieri la intalniri la Cotroceni nu a fost decat sa intareasca toata aceasta haita politica care a distrus timp de 35 de ani statul roman; nu a fost decat intr-un complot si e complice a loviturii de stat date acum 2 saptamani. Despre asta este vorba si aicea punem punct. Nu putem sa acceptam si nici nu poate sa fie asa ceva intr-un stat de drept, sa fie noi alegeri. Nu avem de ce sa aiba loc noi alegeri. Aici vorbim doar de refacerea turului 2 de-acolo de unde a fost oprit.

Turul 2 a inceput in dimineata zilei de vineri, pe data de 6 decembrie, au fost peste 40.000 de voturi liber exprimate, dupa care a fost oprit in mod abuziv, si pana la acea data eu aveam aproape peste 70% fata de contracandidata mea. Despre asta este vorba. Conform legii, lucrurile sunt foarte clare. Chiar daca au fost oprite, eu am peste 70% din voturi. Voturile au fost numarate. Lucrurile sunt foarte clare. Aicea vorbim de un abuz urias pe care toata omenirea, tot mapamondul stie despre ce este vorba in Romania. Nu vor putea continua asa", a declarat, luni dimineata, Calin Georgescu.

Acesta a avertizat, in context, ca "lucururile vor fi foarte complicate" din punct de vedere economic incepand din luna ianuarie, atunci cand preturile vor creste, iar alimentele se vor scupi. "Vedeti ce se intampla in Germania. Am date. Ar trebui sa se intereseze cei care incearca sa-si stabileasca pozitii in loc sa inteleaga despre ce este vorba in Europa si in lume. In Europa deja situatia este foarte grava, in Germania alimentele sunt din ce in ce mai putine si foarte scumpe. Atata timp cat nu te uiti in jur si te uiti la buzunarul tau nu se intampla nimic", a aratat acesta.

Calin Georgescu a avut un mesaj si pentru romani, carora a tinut sa le ureze un Craciun fericit, pace si liniste: "Vreau sa va urez Craciun fericit, intregului popor roman Craciun fericit, pace si liniste. Rmanem constanti - cu credinta in Dumnezeu, cu credinta in poporul roman si cu credinta in dreptatea care ultimul cuvant il va avea in orice caz Dumnezeu".