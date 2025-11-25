Călin Georgescu, în fața Poliției Buftea: mesajul liderului suveraniștilor la un an după victoria din primul tur al prezidențialelor

Călin Georgescu iese astăzi în fața românilor cu un mesaj exploziv la un an după ce a scris istorie cu victoria sa din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Candidatul interzis care a pus sistemul pe jar în ultimele 12 luni se prezintă astăzi pentru a semna controlul judiciar la secția de poliție din Buftea. Magistrații amână pronunțarea în dosarul său, lucru care ar putea da peste cap întreaga anchetă. 

În urmă cu un an, Călin Georgescu a intrat în turul 2 al bătăliei pentru Cotroceni cu un scor de aproape 24 la sută din voturi, urmat de Elena Lasconi.

Era pentru prima dată din 89 când PSD nu avea candidat în turul 2 de scrutin, iar PNL a înregistrat un scor rușinos la alegerile prezidențiale.

De atunci, Călin Georgescu trăiește momente tensionate, fiind târât prin instanțele de judecată în diverse dosare penale în care nu se găsesc probe.

De altfel, pentru victoria sa răsunătoare, Călin Georgescu este acuzat de tentativă la lovitură de stat, iar astăzi are un mesaj fără precedent pentru românii care îl susțin.