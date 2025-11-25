În urmă cu un an, Călin Georgescu a intrat în turul 2 al bătăliei pentru Cotroceni cu un scor de aproape 24 la sută din voturi, urmat de Elena Lasconi.

Era pentru prima dată din 89 când PSD nu avea candidat în turul 2 de scrutin, iar PNL a înregistrat un scor rușinos la alegerile prezidențiale.

De atunci, Călin Georgescu trăiește momente tensionate, fiind târât prin instanțele de judecată în diverse dosare penale în care nu se găsesc probe.

De altfel, pentru victoria sa răsunătoare, Călin Georgescu este acuzat de tentativă la lovitură de stat, iar astăzi are un mesaj fără precedent pentru românii care îl susțin.