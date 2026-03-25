Budăi, acuzații dure la adresa premierului Bolojan: „Nu a respectat înțelegerile din coaliție”

Deputatul PSD Marius Budăi îl critică dur pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că a încălcat în repetate rânduri Acordul Politic al Coaliției de Guvernare. Reacția vine în contextul tensiunilor tot mai vizibile dintre partenerii de guvernare.

Budăi susține că principalele nemulțumiri vizează lipsa de consultare în luarea unor decizii importante și faptul că unele măsuri ar fi fost adoptate fără acordul PSD, deși ar fi fost necesar consensul în Coaliție. În opinia sa, mai multe decizii recente ale Guvernului, inclusiv măsuri fiscale și economice, ar demonstra că înțelegerile politice nu au fost respectate, ceea ce a amplificat conflictul dintre partenerii de guvernare.

Marius Budăi, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan

„Sincer, cu tot respectul, dar este prea mare impertinența domnului prim-ministru Ilie Bolojan când acuză PSD că ar fi încălcat Acordul Politic al Coaliției de Guvernare! Este din categoria “hoțul strigă hoții!”! Cum să îi acuzi pe alții că nu respectă înțelegerile pe care știi bine că le-ai călcat în picioare, fără nicio jenă! Și nu o dată, ci de mai multe ori!

Advertising

Advertising

Iată doar câteva exemple în care domnul Bolojan nu a dat doi bani pe Acordul Politic al Coaliției care prevede că trebuie să existe consens pentru toate deciziile majore ale Guvernului: A introdus CASS pe indemnizațiile mamelor și veteranilor, în pofida dezacordului PSD exprimat în Coaliție;

A majorat TVA, în pofida dezacordului PSD exprimat în Coaliție;

A tergiversat două luni aprobarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026, deși decizia fusese aprobată în Coaliție. Doar în urma presiunilor PSD a aprobat în cele din urmă Hotărârea de Guvern;

Împreună cu miniștrii USR de la Externe și Economie, a mandatat reprezentanța României din COREPER să voteze în favoarea Acordului Mercosur, fără consultare în Coaliție și împotriva obiecțiilor ministrului PSD al Agriculturii privind lipsa unor garanții pentru fermierii români! Avem deja pe piața europeană carne cu hormoni cancerigeni importată din statele Mercosur;

Împreună cu ministrul Finanțelor, a strecurat pe furiș în lege impozitarea solariilor, fără să fi discutat măsura în Coaliție. Taxa a fost scoasă în cele din urmă doar după insistentele PSD;

În aceeași manieră de încăpățânare, a menținut în proiectul de buget pe 2026 tăierea investițiilor locale, contrar poziției exprimate de partidele din Coaliție! Deci, domnule prim-ministru, nu mai ridicați piatra, când știți bine că nu sunteți fără de păcat!”. Acum e corect, complet și nu pare că ai uitat cine e omul despre care scrii. Mic progres”, a postat Budăi.