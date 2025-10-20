Dezvăluiri-ȘOC. Ancheta împotriva lui Călin Georgescu, declarată nulă

„E competent DIICOT-ul, nu Parchetul General trebuia să instrumenteze dosarul. CAB va trimite dosarul la parchet pe motiv că urmărirea penală a fost efectuată de un organ necompetent.

Mai exact va trimite la DIICOT! Implicit toate actele de urmărire penală sunt nule, fiind întocmite de un parchet necompetent.

Marius Iacob a forțat introducând artificial în cauză un magistrat-Adriana Stoicescu-doar ca să își justifice competența, dar nu va ține la CAB. De aceea refuză procurorii de la PCAB să intre, pentru că e de competența DIICOT.”

Sursa: Judecător de la Curtea de Apel București, declarație sub anonimat.