Oamenii din jurul lui Nicușor Dan ar fi colaborat cu Securitatea. Cumnatul primăriței rezist Clotilde Armand, Adrian Moroianu, cel cu care a mers în străinătate la olimpiadele de matematică, ar fi colaborat cu ofițerii de informații.

Potrivit unui document obținut de Dorin Iacob, Nicușor Dan și Adrian Moroianu ar fi colaborat cu oamenii care supravegheau tot în România.

În 2016, Adrian Moroianu era unul dintre marii susținători ai lui Nicușor Dan și Clotilde Armand.



"Eu sunt Andrei Moroian. Îl cunosc pe Nicușor Dan. Îl cunosc pe Nicușor de 30 de ani. Eu am întâlnit-o pe Anne de un an, avem o familie cu trei copii. Cum vă spunem că Nicușor e unul dintre cei mai buni prieteni și am urmărit lupta lui", declarat Andrei Moroianu într-un mesaj postat pe Facebook de Clotilde Armand în august 2016.

Cotilde Armand este căsătorită cu Sergiu Moroianu, cercetător științific al Institutului de Matematică al Academiei Române. Fratele său, Adrian Moroianu, a fost coleg de facultate, în Franța, cu Nicușor Dan. Atât el, cât și soția sa au făcut campanie pentru Armand și Nicușor Dan.

