Moderator: Pentru a rămâne în funcție, Marius Voineag ii pune la dispoziție lui Nicusor Dan problemele unui rival politic? Dumneavoastră?

Ilie Bolojan: Nu cred în astfel de teorii și cred că - așa cum v-am spus - fiecare instituție își face datoria. Asta trebuie să facă fiecare dintre instituțiile din România.

Moderator: S-a schimbat relația pe care o aveți cu președintele Nicușor Dan din momentul în care acesta a preluat mandatul de la dvs?

Ilie Bolojan: Am o relație instituțională cu dl președinte. Colaborăm, echipele noastre colaborează.