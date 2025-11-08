Bolojan nu neagă rivalitatea dintre el și Nicușor Dan: O relație rece, instituțională

Ilie Bolojan nu neagă rivalitatea dintre el și Nicușor Dan. Întrebat dacă dosarul DNA despre corupția din PNL ar putea avea o legătură cu rivalitatea politică dintre el și președinte, premierul descrie legătura dintre ei ca fiind una ”rece”, rezumată doar la întâlniri de lucru. 

Moderator: Pentru a rămâne în funcție, Marius Voineag ii pune la dispoziție lui Nicusor Dan problemele unui rival politic? Dumneavoastră?

Ilie Bolojan: Nu cred în astfel de teorii și cred că - așa cum v-am spus - fiecare instituție își face datoria. Asta trebuie să facă fiecare dintre instituțiile din România.

Moderator: S-a schimbat relația pe care o aveți cu președintele Nicușor Dan din momentul în care acesta a preluat mandatul de la dvs? 

Ilie Bolojan: Am o relație instituțională cu dl președinte. Colaborăm, echipele noastre colaborează.