"In urma acestor dezbateri sper sa se clarifice lucrurile, ca Guvernul nu confisca niciun ban, nu foloseste niciun ban, doar ca in acest proiect se propune - la fel cum banii se colecteaza esalonat si sunt dedicati unei completari a pensiei pe care o asigura statul - si dupa ce se ajunge sa beneficiezi de pensie, sa poti intr-adevar sa ii ai 25%, asta este media din prevederile din toate tarile UE, iar diferenta sa o poti esalona luna de luna.

Acesta este calculul care a stat la baza acestei propuneri, in asa fel inca sa nu existe o situatie in care, in anii urmatori, dupa 2030 - cand numarul de oameni care intra la pensie creste de la an la an - sa nu ne trezim cu nsite retrageri bruste, care sa strice toata componenta de pensii gestionate private", a declarat Bolojan.