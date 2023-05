„Eu nu ştiu ce se fumează acolo, la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, că domnul Boloş pare complet pe lângă cu realitatea. Începând de la aceste renegocieri care n-au nicio miză, în momentul în care tu stai cu tranşele blocate şi tot ne spune că suntem bine cumva, dar nu suntem bine, păi, discutăm de între 1,4 şi 3 miliarde de euro, adică, atenţie, aproape 15 miliarde de lei, cam cât gaura aia de la buget de care vorbea Câciu”, a afirmat Cătălin Drulă, întrebat miercuri la postul B1TV câţi bani din PNRR ar risca să piardă ţara noastră în acest an.

El a adăugat că momentan „stăm blocaţi în pensiile speciale” şi a subliniat că există probleme şi în domeniul energiei, unde ministrul Virgil Popescu nu şi-a făcut treaba. Liderul USR a mai atras atenţia că reformele din PNRR ar putea afecta clientela de partid, de aceea formaţiunile din coaliţie nu doresc în mod real să le realizeze.

„Stăm blocaţi cu pensiile speciale, mai au probleme pe partea de energie, nu şi-a făcut treaba Virgil Popescu. Orice astfel de reformă inevitabil atinge interesele clientelei de partid PSD şi PNL. Marea ură a PNL-iştilor pe mine, cât am fost la Ministerul Transporturilor, a fost pentru că, pur şi simplu făcându-mi treaba, eu şi echipa mea am afectat inevitabil pe cei care erau mufaţi la diverse chestii. (...) Şi reformele astea din PNRR înseamnă afectarea acestor clientele de partid, iar ei nu vor să le facă, şi atunci suntem în această permanentă discuţie în care mai ales Ciolacu, că la PNL, în fine, nu mai are nimeni opinii, lansează câte un balon de săpun aşa, ba face impozitare progresivă, ba îi ia pe bugetarii care au peste nu ştiu ce sumă, păi despre ce discutăm aici?”, a mai explicat Drulă.

Chestionat ce va rămâne după guvernarea Ciucă, preşedintele USR a răspuns: „Economia făcută praf, asta în primul rând”.

„Zero reforme, zero reforme, deci PNL este partidul sinonim cu zero reforme. Mă uitam şi astăzi în Parlament, chiar în comisia pe care o conduc (Comisia pentru transporturi a Camerei Deputaţilor - n.r.), e un jalon în PNRR legat de planurile de mobilitate urbană, de planurile de dezvoltare ale municipiilor, în special, şi i-au mai pus un amendament în ultimul moment, cu cinci minute înainte a venit deputatul PNL Florin Roman, care duce obligaţia primarilor de a respecta aceste planuri, pentru care primesc finanţare, din 2026 încolo, şi ştii că atunci va veni o ordonanţă care va amâna în continuare”, a conchis Drulă.