„Românii așteaptă clarificări despre golirea lacului de acumulare Vidraru, domnule ministru al Energiei”, a transmis Bodan Velcescu într-o declarație publică, criticând lipsa de transparență și comunicare oficială pe acest subiect.

Deputatul a anunțat că, în lipsa unei reacții imediate din partea ministerului, va adresa o interpelare oficială la începutul sesiunii parlamentare.

În mesajul său, Velcescu a ridicat o serie de întrebări punctuale:

- Care este termenul real de finalizare a lucrărilor?

- Cine garantează pentru succesul acestora?

- Cine va acoperi eventualele despăgubiri în caz de eșec?

- În cât timp se va reumple lacul Vidraru cu cei 465 de milioane de metri cubi de apă?

„Poate știți dumneavoastră răspunsurile și e bine să le dați și către opinia publică. Pentru că, da, lipsa dumneavoastră de comunicare a dat naștere la niște păreri, mai mult sau mai puțin pertinente”, a mai afirmat politicianul.

Deputatul a încheiat prin a sublinia importanța subiectului pentru siguranța energetică și ecologică a României, îndemnând autoritățile să trateze cu seriozitate preocupările cetățenilor.