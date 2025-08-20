AUR cere explicații ministrului Energiei despre golirea lacului Vidraru. Care sunt consturile operațiunii și cine va fi tras la răspundere dacă apar probleme?

Lacul este golit pentru prima dată, după 50 de ani de la inagurarea barajului
Lacul este golit pentru prima dată, după 50 de ani de la inagurarea barajului

Un deputat AUR îi solicită ministrului Energiei să ofere clarificări urgente cu privire la golirea lacului de acumulare Vidraru, în contextul lucrărilor de retehnologizare aflate în derulare. Parlamentarul atrage atenția asupra discrepanțelor dintre declarațiile actualului ministru, care susține că lucrările vor fi finalizate în 2026 și estimările predecesorului său, Sebastian Burduja, care avansa un termen de șapte ani.

„Românii așteaptă clarificări despre golirea lacului de acumulare Vidraru, domnule ministru al Energiei”, a transmis Bodan Velcescu într-o declarație publică, criticând lipsa de transparență și comunicare oficială pe acest subiect.

Deputatul a anunțat că, în lipsa unei reacții imediate din partea ministerului, va adresa o interpelare oficială la începutul sesiunii parlamentare.

În mesajul său, Velcescu a ridicat o serie de întrebări punctuale:

- Care este termenul real de finalizare a lucrărilor?

- Cine garantează pentru succesul acestora?

- Cine va acoperi eventualele despăgubiri în caz de eșec?

 - În cât timp se va reumple lacul Vidraru cu cei 465 de milioane de metri cubi de apă?

Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în istorie. În 2008, procurorul Iacob a vrut să-l golească, pentru a o căuta pe Elodia, dar SRI s-a opus

„Poate știți dumneavoastră răspunsurile și e bine să le dați și către opinia publică. Pentru că, da, lipsa dumneavoastră de comunicare a dat naștere la niște păreri, mai mult sau mai puțin pertinente”, a mai afirmat politicianul.

Miturile despre golirea Lacului Vidraru, demontate: Nu există aur în namol, nici ruine secrete

Deputatul a încheiat prin a sublinia importanța subiectului pentru siguranța energetică și ecologică a României, îndemnând autoritățile să trateze cu seriozitate preocupările cetățenilor.

 