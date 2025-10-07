AUR, anunțul crucial al momentului. Principalul partid este dispus să discute cu actuala coaliție, cu Bolojan, un plan de ieșire din criză – VIDEO

AUR, partidul creditat de sondaje cu cel mai mare scor electoral, face un anunț crucial al momentului. Formațiunea condusă de George Simion este dispusă să discute cu partide din coaliție, personal cu premierul Ilie Bolojan, pentru a-i propune un plan de măsuri prin care să fie evitat un colaps economic, în condițiile în care singurele soluții găsite de actualul executiv sunt majorările de taxe și impozite.

"Anunț, în premieră, (că) vom merge, probabil suntem de acord să facem un pas către actuala alianță, către partidele din Coaliție, chiar la Guvern, la domnul ministru Bolojan, pentru a propune soluții. Noi nu suntem oameni care să nu avem soluții. Avem un plan prin care putem aduce o gură de oxigen pentru antreprenori. Dacă se vorbește doar despre taxare, peste un an vom avea doar jumătate dintre antreprenorii de azi,” a declarat deputatul AUR și omul de afaceri Muhammad Murat, într-o conferință de presă organizată după o conferință cu cei mai importanți manageri din România.