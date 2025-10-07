"Anunț, în premieră, (că) vom merge, probabil suntem de acord să facem un pas către actuala alianță, către partidele din Coaliție, chiar la Guvern, la domnul ministru Bolojan, pentru a propune soluții. Noi nu suntem oameni care să nu avem soluții. Avem un plan prin care putem aduce o gură de oxigen pentru antreprenori. Dacă se vorbește doar despre taxare, peste un an vom avea doar jumătate dintre antreprenorii de azi,” a declarat deputatul AUR și omul de afaceri Muhammad Murat, într-o conferință de presă organizată după o conferință cu cei mai importanți manageri din România.