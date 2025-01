"Pentru cauza democrației, pentru cauza unei stabilități și a unei minime încrederi care trebuie să existe între o majoritate a cetățenilor și cei care guvernează, da, ar fi fost mai bine ca domnul Iohannis să-și încheie prezența la Cotroceni atunci când mandatul uzual s-a încheiat- 21 decembrie, după ce s-a constituit Parlamentul și s-a învestit Guvernul", a spus Crin Antonescu, la un post TV.

"Ar fi fost de dorit ca, după ce noul Parlament s-a constituit, după ce și-a ales conducerea, după ce s-a învestit un nou Guvern, chiar dacă-i condus de aceeași persoană, ar fi fost de dorit ca locul președintelui în funcție să fie ținut, conform Constituției, în calitate de președinte interimar, de președintele Senatului. Dar nu este asta singura problemă, ci singura problemă este că dacă tot a rămas, președintele Iohannis nu funcționează, măcar la nivelul comunicării publice, de care cred că este mai multă nevoie ca oricând, în această calitate", a adăugat Antonescu.

Acesta a opinat că există 'toate elementele unei crize politice cu reverberații importante în toată societatea'.

"Este o criză pentru că statul român, în aceste zile, de ceva vreme, după momentul anulării alegerilor pare a nu fi condus", a mai spus Crin Antonescu.

Fostul președinte al PNL a arătat Guvernul se află sub o presiune extraordinară.

"Guvernul este sub o presiune extraordinară nu doar din cauza dificultăților bugetare, nu doar din cauza avalanșei de suspiciuni publice, dar Guvernul sub această presiune mai are de dus - și vom vedea cum va duce - și o altă dimensiune unde președintele trebuia să joace un rol esențial, și anume, terenul de politică externă. Pentru că am vorbit despre evenimentele care par a nu fi unele foarte obișnuite, despre schimbările la nivel de discurs, deocamdată, de la Casa Albă, despre schimbarea de regim. Poate că vorbim de o schimbare de regim, sigur, nu de regim democratic, dar de o președinție foarte tare și, sub multe aspecte, foarte nouă, cu mari provocări și mari schimbări. Totuși, lucrurile astea așteaptă un răspuns. În Europa se întâmplă lucruri, în Europa sunt efecte deja. Pare, din punctul ăsta de vedere, că statul n-are conducere, ceea ce nu-i deloc bine", a mai spus Antonescu.