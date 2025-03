Antonescu, despre George Simion: Este un om curajos

"M-am intalnit cu totul intamplator in aeroport la Burxelles cu domnia sa. Atunci am facut cunostinta, ne stiam din vedere, de la televizor. Am schimbat vreo doua vorbe despre Georgia Meloni, o simpatie comuna, si apoi domnia sa m-a intrebat daca stiu ca suntem nascuti in aceeasi zi. Eu am precizat cu tristete ca nu acelasi an si apoi i-am spus ne vedem in turul doi desi atunci nu era clar - a fost asa o mica profetie, daca s-o implini.

Cred ca si Simion este un om - atat cat pot sa vad - cred ca este un om curajos.

Eu, de exemplu, am apreciat mult la o alta televiziune era o dezbatere a altui invitat, nu a lui. Publicul din sala era ostil, jurnalistii nu erau prea prieteni, totusi Simion a navalit acolo... Eu stiu ce inseamna sa fii in fata unui public ostil, omul a dovedit o anumita forma de curaj", a declarat Crin Antonescu.