Andrei Țărnea își schimbă declarațiile de la o zi la alta! Ce spune despre locurile din avionul de repatriere: Erau ocupate

Sursă: Realitatea PLUS

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, își contrazice propriile declarații. Deși mai erau locuri libere în momentul în care fiica lui Victor Ponta a fost dată jos la ordinul ministrului de Externe, Oana Țoiu, acum, Andrei Țărnea susține că locurile din avionul care a aterizat ieri pe aeroportul Otopeni erau ocupate. Totodată, acesta a explicat ce se întâmplă cu locurile destinate românilor în cazul în care aceștia nu se prezintă.

Andrei Tărnea: Dacă toți oamenii ar veni din același loc... ceea ce spuneți dumneavoastră este imposibil, și am spus asta și ieri cu detalii. DSe ce e imposibil în realitatea din teren? Pentru că nu poți să aduci niște cetățeni care aparțin toți unor categorii vulnerabile, să-i duci într-o altă țară decât cea în care sunt în condiții de relativă securitate și să-i lași, dacă nu reușești chestiunea asta, într-un aeroport. Ce faci cu ei?

Realitatea Plus: De ce să-i lași într-un aeroport? Să le asiguri transportul înapoi sau să le asiguri condiții de cazare acolo, la aeroport.

Andrei Tărnea: Păi nu, nu înțelegeți, nu ăsta e mecanismul. Mecanismul pentru... vorbim despre 600 de kilometri...

Realitatea Plus: Poate era șansa lor să scape cu viață din acel conflict.

Andrei Tărnea: Nu, mecanismul nu funcționează așa și n-o să funcționeze niciodată așa. Nu poți să funcționezi punând la risc cetățenii. Se face de fiecare dată, operațiunea se face pe niște reguli de încărcare în care, oricum, România, pe fond, avea locurile ocupate, celelalte locuri erau ocupate.

Realitatea Plus: Și ce se întâmplă în situația în care, la zborul următor să spunem, nu se vor prezenta români de pe acea listă la Consulat?

Andrei Tărnea: Depinde. Sunt două posibilități: deci dacă nu mai există timpul fizic în care să înlocuiești persoanele respective, atunci vom merge așa și, eventual, vom anunța ceilalți colegi din rețeaua europeană că au locuri disponibile. Că pot să fie mai mult de 30%, nu spune că trebuie să fie obligatoriu 30%, sau maxim 30%. Aia e doar obligația, nu limita maximă. Pe de altă parte, dacă e posibil, vom aduce alți cetățeni români atunci când este tehnic, din punct de vedere de securitate și operațional [posibil -n.r.].