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Politica· 2 min citire

Lider USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: "Este un personaj diabolic"

Cristian Ghinea

Cristian Ghinea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 iul. 2026, 15:17
SursăRealitatea PLUS

Noi atacuri dure, lansate de USR la adresa președintelui Nicușor Dan. Cristian Ghinea a declarat că partidul l-a sprijinit în alegeri pe președinte, deși l-a descris „un personaj disfuncțional și greșit pentru România”. Ghinea a mai spus că Nicușor Dan a profitat de slăbiciunile Elenei Lasconi. Mai mult, Ghinea îl acuză pe președintele Nicușor Dan că ar fi influențat sau finanțat sondaje pentru a-și crește artificial șansele de a câștiga alegerile.

"Unii dintre cei care au luat decizia asta aveau aceeași părere despre Nicușor Dan ca și mine, anume că este un personaj disfuncțional, dar Elena a avut așa de multe greșeli, și-a autosabotat campania – și vreau să neg faptul că nu a ajutat-o partidul. Deci, au fost oameni pe lângă ea plătiți de partid ca să o ajute. A preferat mereu să lucreze cu fel de ciudați aduși de prin afară.

În același timp, însă, Nicușor Dan a avut o strategie cinică de a folosi slăbiciunea Elenei, de a se autoproclama ca singura soluție, cu sondaje de-astea care creează realitate. El e foarte bun la... Știi cum este, că oamenii sunt sensibili la sondaje. Votează cu ăla care pare că are șanse. Și el a folosit la fix chestia asta.

De unde avea Nicușor bani, primarul Capitalei care câștiga 12.000 de lei pe lună bani să-și facă sondaje? Asta-i altă chestie, a fost... întotdeauna a fost o operațiune pe lângă el de „hai să facem bani cu sondaje”. Și a folosit asta la fix.

Deci a folosit slăbiciunea Elenei, ceea ce a făcut și USR-ul avea de ales între a susține un candidat care, evident, pierduse viteză, a ignora solicitarea lui Nicușor Dan de susținere, ceea ce ar fi dus... dus ca în turul doi să fie Crin Antonescu și George Simion.

Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tăntălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun la a-și face niște planuri, de a le urma, de a se folosi cinic de oameni... și fără un scop ultim, altul decât să fie el moțul la colivă", spune Ghinea.

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