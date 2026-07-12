Lider USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: "Este un personaj diabolic"

Publicat 12 iul. 2026, 15:17 Sursă Realitatea PLUS

Noi atacuri dure, lansate de USR la adresa președintelui Nicușor Dan. Cristian Ghinea a declarat că partidul l-a sprijinit în alegeri pe președinte, deși l-a descris „un personaj disfuncțional și greșit pentru România”. Ghinea a mai spus că Nicușor Dan a profitat de slăbiciunile Elenei Lasconi. Mai mult, Ghinea îl acuză pe președintele Nicușor Dan că ar fi influențat sau finanțat sondaje pentru a-și crește artificial șansele de a câștiga alegerile.

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