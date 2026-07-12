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Politica· 1 min citire
Tabăra lui Bolojan, atac la adresa președintelui și a partidelor. Ce îi cer lui Nicușor Dan
Alexandru Muraru (PNL) / Facebook
Publicat12 iul. 2026, 15:06
SursăRealitatea PLUS
Un nou atac al găștii lui Bolojan la adresa președintelui Nicușor Dan și a social-democraților! Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru pune presiuni pe șeful statului înaintea consultărilor de mâine. Acesta îi cere lui Nicușor Dan să nu le solicite liberalilor să salveze PSD-ul.
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