Tabăra lui Bolojan, atac la adresa președintelui și a partidelor. Ce îi cer lui Nicușor Dan

Publicat 12 iul. 2026, 15:06 Sursă Realitatea PLUS

Un nou atac al găștii lui Bolojan la adresa președintelui Nicușor Dan și a social-democraților! Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru pune presiuni pe șeful statului înaintea consultărilor de mâine. Acesta îi cere lui Nicușor Dan să nu le solicite liberalilor să salveze PSD-ul.

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