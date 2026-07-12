După Grindeanu, și Radu Oprea o pune la zid pe Oana Gheorghiu: „Vorbește mai mult din propria imaginație decât pe baza faptelor”

După Sorin Grindeanu, și deputatul PSD Radu Oprea îi răspunde Oanei Gheorghiu, după ce vicepremierul interimar a susținut că fosta coaliție de guvernare s-ar fi destrămat din cauza reformei companiilor de stat.
Fostul secretar general al Guvernului afirmă că Oana Gheorghiu „vorbește mai mult din proprie imaginație decât pe baza faptelor” și susține că principalele schimbări legate de conducerea companiilor de stat fuseseră făcute înainte ca aceasta să ajungă vicepremier.
Sorin Grindeanu o acuză pe Oana Gheorghiu de ipocrizie
Sorin Grindeanu a reacționat primul la declarațiile Oanei Gheorghiu și a respins ideea că tensiunile din fosta coaliție au început din cauza reformei companiilor de stat.
„Iar o doamnă pe care nu a votat-o nimeni ne spune cu emfază ipocrită că discordia în coaliție a apărut când s-a ajuns la companiile de stat. Nu, doamnă! Iar nu ați înțeles nimic.
Măsurile pe companiile de stat, reducerile de indemnizații și de membri în CA-uri, s-au luat prin pachetul doi și au fost lucrate de Radu Oprea de la PSD”, a spus liderul PSD.
Grindeanu a acuzat-o pe Oana Gheorghiu că nu a făcut nicio reformă și că ar fi încercat să vândă, fără suficientă transparență, pachete din companii importante ale statului.
„Dvs. nu ați făcut nicio reformă. Doar ați vrut să vindeți netransparent, pe repede înainte și la super-discount perlele economiei românești - precum Hidroelectrica, unor fonduri de investiții din afară selectate de voi.
Și ați făcut multe combinații pe multe milioane de euro cu tot felul de firme străine. Atât!”, a completat el.
Radu Oprea: „Nu văd care este marea reformă făcută de ea”
Radu Oprea a intervenit și el în disputa dintre PSD și Oana Gheorghiu. Deputatul susține că afirmațiile vicepremierului interimar nu sunt susținute de fapte și că schimbările importante în privința companiilor de stat au fost făcute înainte de mandatul acesteia.
„Citesc declarațiile dnei. vpm demise Gheorghiu cum că "ne-am fi luat la ceartă" în coaliție de la reforma companiilor de stat.
Doamna vorbește mai mult din propria imaginație decât pe baza faptelor, pentru că nu văd care este marea reformă făcută de ea”, a scris Oprea.
Acesta a afirmat că legea privind conducerea companiilor de stat a fost schimbată în acord cu obiectivele din PNRR și după discuțiile cu OCDE, înainte ca Oana Gheorghiu să ajungă în funcția de vicepremier.
„Cadrul legislativ privind guvernanța corporativă a fost schimbat, conform cu jaloanele din PNRR și consultarea cu OCDE, înainte ca doamna să poposească în funcția de vicepremier. De asemenea, și conducerea AMEPIP a fost selectată în timpul mandatului meu la SGG, fapt ce a mai salvat ceva bani din cererea de plată 3”, a mai scris el.
Radu Oprea susține că România a pierdut 200 de milioane de euro
Fostul secretar general al Guvernului susține că înființarea comitetului interministerial condus de Oana Gheorghiu ar fi dus la pierderea a 200 de milioane de euro.
„A! Apropo, vă aduc aminte că, urmare a înființării comitetului interministerial condus de dna. Oana Gheorgiu, am pierdut 200 milioane se euro (asta o spune Comisia și am postat răspunsul cu ceva vreme în urmă).
Doamna s-a remarcat doar prin deja celebra idee de listare a unui pachet minoritar de acțiuni ale Hidroelectrica, Romgaz și Salrom. O listare netransparentă, cu dedicație și discount către probabil ceva grupuri interesate”, a mai susținut Oprea.
Dispută privind listarea acțiunilor Hidroelectrica, Romgaz și Salrom
Radu Oprea afirmă că românii ar fi putut pierde sume importante dacă planul privind listarea unor pachete minoritare de acțiuni ar fi fost pus în aplicare. Acesta a dat exemplul Hidroelectrica, despre care spune că a ajuns aproape de o valoare de 100 de miliarde de lei la bursă.
„Ce de bani ar fi pierdut românii dacă am fi lăsat să se întâmple asta, pentru că Hidroelectrica a crescut la bursă ajungând aproape de pragul de 100 miliarde de lei.
PSD nu mai este la guvernare de peste două luni de zile, ce reformă s-a întâmplat între timp? Probabil nu a fost timp pentru că doamna a fost în concediu (dreptul ei legal), obosită după atâta muncă.
Dar suntem "bine", lipsa de rezultate o acoperim țipând tare că sunt "unii răi care nu ne lasă să facem treabă".”
Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu că nu spune adevărul
Deputatul PSD susține că reprezentanții partidului au participat la ședințele comitetului condus de Oana Gheorghiu și au propus soluții pentru reorganizarea companiilor de stat. Acesta afirmă însă că PSD s-a opus măsurilor introduse fără discuții pe agenda ședințelor de Guvern.
„Ceea ce, doamnă Oana Gheorghiu, știți prea bine că nu este adevărat, pentru că am fost împreună în sedințele comitetului pe care-l prezidați, iar colegii mei au adus contribuții și soluții importante pentru restructurarea companiilor cu capital de stat.
Și da, ne-am opus lucrurilor introduse noapte, hoțește, pe agenda ședințelor de guvern, cum a fost documentul nediscutat despre listarea prin metoda ABB (plasament privat accelerat). Deci cine minte despre acest document? Eu spun asumat că dvs.
Deci, doamnă, fiți mai clară privitor la rezultatele reformei! Eu am arătat că, urmare prestației dvs., România a pierdut 200 milioane de euro”, a mai spus Oprea.