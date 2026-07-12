După Grindeanu, și Radu Oprea o pune la zid pe Oana Gheorghiu: „Vorbește mai mult din propria imaginație decât pe baza faptelor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 16:59

După Sorin Grindeanu, și deputatul PSD Radu Oprea îi răspunde Oanei Gheorghiu, după ce vicepremierul interimar a susținut că fosta coaliție de guvernare s-ar fi destrămat din cauza reformei companiilor de stat.

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