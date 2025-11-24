"Există modele în toată lumea. Sunt niște sisteme inteligente de control al traficului. Un centru este un soft, este foarte simplu de aplicat.

În paralel cu acesta, liniile dedicate pentru transportul în comun, evident. Am spus că vreau să reiau transportul pentru elevi, care a existat în timpul mandatului Gabrielei Firea în sectoarele 1 și 3 și a funcționat foarte bine. Ați văzut de fiecare dată când este vacanță, se circulă mult mai lejer în București, nu mai sunt atâtea mașini.

Pentru rezidenți, cred că este posibil să facem transportul gratuit și evident, pentru studenții tineri care nu au rezidență în București, la fel. Și transportul integrat împreună cu metroul - este un deziderat de foarte mulți ani de zile pe care, iată, n-a reușit nimeni să-l facă. Nu este simplu să unești STB-ul cu Metrorex-ul.

Știți foarte bine care este situația cu acele subvenții pe care astăzi le plătește tot românul pentru transportul metroului din București. Vor trebui împreună cu specialiștii abordate aceste chestiuni și văzut care este soluția cea mai bună. Pentru că primăria să preia în acest moment, care deja este apăsată de subvenții plătite către STB și de subvenții plătite pentru giga-calorie, va fi o cheltuială în plus. Va trebui întâi să echilibrăm financiar", a declarat Anca Alexandrescu.