"Dimineta cand m-am trezit am primit un mesaj direct de la Mar-a Lago in care mi-au povestit prietenii mei care sunt in apropierea echipei lui Donald Trump de fapt ce s-a intamplat acolo. Am spus inca de acum doua seri ca Victor Ponta se afla la Mar a Lago, cazat acolo. Asa s-a si intamplat. Este impreuna cu un domn, Cristian Pterovici, care traieste intr-adevar in America, este in jurul echipei republicane, dar nu la nivelul la care spera sa ajunga dl Ponta. I s-a promis o intalnire cu Donald Trump JR. A luat o cina acum doua seri cu Gentry B. Este un prieten a lui Trump JR cu care a si fost la Bucuresti in urma cu mai multi ani. Va aduceti aminte, Donald Trump JR a fost la o vanatoare in Romania. Eu am si fotografiile de la acea vanatoare care a avut loc in Romania. Nu am inca permisiunea sa le fac publice - si l-a pacalit pe Gentry B. ca el este viitorul candidat la prezidentiale pe care romanii si-l doresc, viitorul candidat suvernaist, motiv pentru care Gentry B. l-a invitat aseara la o cina unde au participat mai multi membrii ai viitoarei administratii Trump, dar fara sa participe Donald Trump sau Donald Trump JR, si acolo s-a laudat in fata tuturor spunand ca el va fi candidatul, ca pe el il doresc,romanii si a fost aplaudat.

Romanii care sunt in echipa lui Donald Trump au fost scandalizati de comportamentul lui Ponta si bineinteles ca au intervenit si au inceput sa trimita informatii despre el: cine este, cum a stat la masa cu statul paralel, ce i se imputa, cum l-au dat jos romanii - tot trecutul lui Victor Ponta.

Eu am atras atentia lui Marcel Ciolacu ca Victor Ponta va veni si va incerca sa preia PSD-ul si ca va incerca chiar sa candideze la presedintie. Iata ca se confirma ceea ce i-am spus de foarte multa vreme. Mai mult decat atata, se confirma ca cei din statul paralel - adica vechea garda Coldea-Dumbrava si cei care au fost servitorii lor, care au stat in celebra sufragerie in anul 2009, cum ar fi dl. Dan Andronic - ii fac campanie dl Ponta si il sustin si incearca sa pacaleasca romanii.

Dl Andronic, ca si dl Tolontan, e preocupat brusc de publicitatea de la Realitatea PLUS. Dl. Andronic este preocupat si de anumite dosare. Dl. Andronic este servitorul de serviciu al statului paralel. Domnia sa poate a uitat cand a venit in birou la mine, la Guvern, cand Victor Ponta era prim ministru, si mi-a spus ca Sebastian Ghita l-a rugat sa se intalneasca cu Coldea si la acesta intalnire Coldea l-a rugat sa-l ajute pe Ponta. Dupa ce au fost celebrele discutii ca Ponta ar vrea sa-i schimbe pe Coldea si pe Kovesi, tot dl Andronic mi-a povestit ca l-a chemat Coldea si i-a spus sa intoarca armele impotriva lui Ponta.

Dan Andronic a fost un apropiat si al Elenei Udrea. A stat ani de zile in acest anturaj, a facut EVZ pe banii din acesta zona. Mai mult decat atat, a fost si consilierul lui Traian Basescu. El e omul statului paralel. La un moment dat, pentru ca a incercat sa iasa din rand, sa tradeze - el luand foarte multi bani din acest anturaj - a fost bagat si in niste dosare pentru ca da, intr-adevar, dl Andronic a facut lobby pentru Beny Steinmetz si pentru Tal Zilberstein pentru retrocedarile de terenuri. Andronic a venit impreuna cu dl Eugen Bejinariu, cand eu lucram la Primaria Capitalei, sa ma roage sa ii bag la Sorin Oprescu. Am refuzat categoric sa fac acest lucru, dar ei au fost bagati in acele dosare. Deci nu degeba dl Andronic a fost condamnat cu suspendare sau achitat in alt dosa. Domnia sa e un apropiat al statului paralel si iata inca o dovada ca dupa ce li s-a ridicat controlul judiciar in sensul ca pot parasi Romania in spatiul european Coldea si Dumbrava s-au reactivat toate conservele lor in speranta ca vor reusi, daca nu prin Nicusor Dan, poate prin Victor Ponta sa reajunga la butoanele puterii. Lucurul acesta nu se va intampla pentru ca noi ramanem pe pozitii. Eu voi continua sa arat cine este Victor Ponta, lucuru pe care l-am facut ani de zile. Am avut procese cu el, bineinteles ca n-a avut curajul sa le duca pana la capat. El va trebui sa dea explicatii de ce se afla la Mar a Lago. Cei care au fost in legatura cu mine si care cunosc procedurile mi-au spus clar ca acolo nu poti intra decat daca esti membru al clubului. Pentru a fi membru se plateste o taxa minim de 100 de mii pana la 1,5 milioane de dolari. Daca nu esti membru, nu poate sa te bage decat un membru care trebuie sa-ti plateasca absolut tot. Dl Ponta, fiind ales parlamentar, va trebui sa dea explicatii daca a platit domnia sa membership-ul sau daca a platit cineva pentru el; cine a platit de ce si ce beneficii are. Asta e o chestiune de DNA deja pentru ca profita politic de acest lucru si va trebui sa dea explicatii foarte clare.

Diseara, dupa 22.30, voi avea legatura directa din America. Va povesti ce s-a intamplat aseara si cum i-a palaclit ca el e viitorul candidat al romanilor", a declarat Anca Alexandrescu, joi, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.