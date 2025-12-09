"Redevin moderatorul TV Anca Alexandrescu pentru că trebuie să fac ceea ce am promis celor cu miile de bucureșteni cu care m-am întâlnit în aceste săptămâni în stradă, dar și celor care din afara Bucureștiului m-au susținut moral și s-au rugat pentru mine și pentru victoria suveraniștilor, în așa fel încât să ne luăm București înapoi, și apoi țara înapoi.

Am obligația să mă întorc și să fac ceea ce am promis, pentru că doar așa putem să obținem aceste lucruri. Este un moment extrem de important să ținem suveraniștii uniți, nu dezbinați, așa cum s-a încercat în această campanie electorală.

Treaba mea este să-i țin uniți pe suveraniști și să duc mai departe ceea ce românii m-au rugat să fac. Și voi merge în stradă pentru că voi schimba o parte din emisiune: o voi dedica românilor și voi merge în stradă atât în București, acolo unde m-am întâlnit cu românii, și în alte locuri, cât și în țară.

Este doar începutul unui drum la capătul căruia vom fi învingători noi, românii, nu ceilalți care au îngenunchiat România și i-au sărăcit pe români", a declarat Anca Alexandrescu.