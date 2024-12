"Cine nu s-a uitat la emisiunea mea de-aseara nu stie ca eu aseara, in emisiune, la ora 23 si ceva, am anuntat pe post ca Victor Ponta se afla la Mar-a-Lag, ca nu se stie daca se va intalni sau nu cu Donald Trump, ca a fost bagat acolo de un membru al clublui si ca pentru a fi membru al clubului trebuie sa platesti o contributie de 100.000 de dolari, iar fiecare mebru are dreptul sa aduca acolo un invitat.

In acest moment nu stim daca intr-adevar Ponta s-ar fi intalnit sau nu cu Donald Trump. Sunt doar speculatiile lui Dan Andronic, care a publicat acest lucru, preluate de Ion Cristoiu.

Ce pot sa va spun eu si am spus si aseara e faptul ca Victor Ponta i-a spus lui Marcel Ciolacu ca va pleca in America. Nu stiu daca Ciolacu l-a trimis acolo ca sa fie invitat pentru ca la investire participa mii de oameni. Poti sa fii unul din invitati si nu conteaza.

In 2017, la investire, au fost Sorin Grindeanu cu Liviu Dragnea la masa. Va aduceti aminte, cand a fost cu Ordonanta 13. N-a fost de bun augur intalnirea aia din America. Nu stiu daca ii ajuta foarte atre acum daca merg acolo. Din punctul meu de vedere, mai degraba Marcel Ciolacu incerca o recalibrare, o repozitionare.

M-am uitat mai devreme si la discursul sau de la inceputul sedintei de Guvern, dupa ce a aparut ratingul Fitch -BBB, ceva dramatic pentru Romania in acest moment, Ciolacu vine in sedinta de Guvern si spune urmatorul lucru: ca Romania trece prin turbulente si ca stabilitatea este afectata pe anularea alegerilor prezidentiale. Este o schimbare majora de discurs pe care o remarc la Ciolacu, care pune ceea ce se intampla astazi in Romania si din punct de vedere financiar, si din punct de vedere al instabilitatii pe acesta decizie. Cred ca mai degraba se incearca o repozitionare a acestei parti de la guvernare impotriva lui Klaus Iohannis si a faptului ca dupa 21 decembrie acesta vrea sa ramana presedinte nelegitim, doar printr-o virgula pusa de CCR intr-o decizie care s-a stabilit clar de catre foarte multa lume ca nu este legala si nu este in spiritul si in linia Constitutiei Romaniei. Eu cred ca Marcel Ciolacu nu-si mai doreste sa mai fie prim ministru al Romaniei. Am postat pe pagina mea acest lucru. Va merge presedintele Camerei Deputatilor, cel mai probabil iar prim ministru va fi Sorin Grindeanu. Cred eu, astea sunt intuitiile mele in acest moment.

E foarte interesanta acesta noua abordare. Ciolacu stie ca Ponta e acolo (in State - n.r.). Vom afla in urmatoarele ore ce s-a intamplat, care este evolutia, dar eu as interpreta-o in acesta cheie. Spunea dl. Tudorel Toader ieri ca poate sa ramana si mai mult, sa gaseasca tot felul de teritipuri sa-si prelungeasca mandatul. E foarte clar ca usor-usor incep sa relaizeze cei de la guvernare, pe de-o parte ca nu-l vor putea opri pe Calin Georgescu pentru ca tot ceea ce am vazut in ultima perioada a fost doar o mascarada. Nimeni nu a venit cu nicio proba nici vizavi de ce a spus CSAT-ul si ce au desecretizat, nici vizavi de acuzatiile mizerabile care au fost aduse in spatiul public, nici cu acesta haituire a romanilor care au indraznit sa voteze cu altcineva decat preferatii lui Iohannis. Cred ca in aceste momente realizeaza ca forta poporului este cea mai importanta si ca vor trebui toti sa treaca inapoi la forta poporului si la vot. Daca poporul isi doreste democratic sa alega pe cineva, ei vor trebui sa respecte si cred ca au inceput sa inteleaga insfarsit ce li s-a intamplat la alegeri si ce isi doreste poporul", a declarat Anca Alexandrescu.

Intrebata daca crede ca Iohannis se teme sa piarda functia de presedinte al Romaniei pentru ca s-ar putea trezi cu niste dosare penale, jurnalista a rapuns: "Cred ca intr-o tara normala asa ar trebui sa se intample. Klaus Iohannis are de dat in primul rand niste sute de mii de euro statului roman de foarte multi ani de zile si apoi niste explicatii, foarte multe explicatii, pentru niste bani pe care i-a angajat in numele Romaniei fara sa cera acordul romanilor si nici macar al Parlamentului".