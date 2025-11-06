Anca Alexandrescu, în mijlocul românilor

Anca Alexandrescu, candidata independentă la Primăria Capitalei, susținută de AUR, se află joi în Sectorul 4, unde se întâlnește cu locuitorii și ascultă nemulțumirile acestora legate de condițiile de trai și infrastructura din zonă.

Jurnalista își continuă seria de întâlniri directe cu cetățenii, dorind să afle „din stradă” care sunt principalele probleme ale bucureștenilor. Ea spune că doar prin dialog direct se pot găsi soluții reale pentru un oraș aflat „în pragul colapsului administrativ”.

„Încercăm să supraviețuim. Sunt pensionară...am pensie de 1210 lei. Stau în piață și vând de dimineață de la 08:00 până seara la 18:00, au scăzut vânzările.”, a transmis o pensionară care vinde legume și fructe românești la o tarabă situată într-o piață din Sectorul 4.

„Muncesc din greu, 10 ore pe zi, la piață!”, a adăugat un alt bărbat.

Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei ca independentă, dar cu sprijinul partidului AUR, afirmând că își dorește o administrație transparentă, apropiată de cetățeni.