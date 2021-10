„La nivelul actualei conduceri a partidului e o harabaruă torală, confirmată de desele covocări ale Biroului Național. Propunerea noastra, a celor 41, este legală. În articolul 81 din statului partidului, la atribuțiile Consiliului Național scrie că acesta stabilește candidatul. Ultima decizie a Consiliului Național scrie că Orban e propunere, alta nu știu să fi fost dată. Deciziile luate de actuala conducere sunt nestatutare. Ei spun că orice propunere este legală, dar nu se respctă statutul. Orban niciodată nu a dat înapoi, a guvenat cu o susținere parlamentară de doar 20%, într-un an de pandemie. Deci, cred că Orban ar fi „țapul ispășitor” de care PNL are acum nevoie. Nu mai recunosc PNL de acum, față de ce era până anul trecut. Sezisez o lipsă de viziune și o răsturnare de strategii de pe o zi pe alta. Dacă actuala conducere PNL dorește să ne ducă, posibil către un viitopr USL, noi cei 41 nu mai avem ce căuta acolo”, a declarat deputatul liberal pentru REALITATEA PLUS.