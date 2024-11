"Am votat cu increderea ca azi nimieni nu isi face bagajul sa plece in alta tara. Intr-o tara in care sa functioneze instituriile statului, intr-o tara in care sa ai parte de o scoala buna pentru copilul tau, de un spital in care sa fii tratat.

Am votat cu increderea ca 1.116 romani nu au murit degeaba in 1989 si ca putem sa continuam ce am inceput atunci.

Am votat cu increderea ca vom avea o Romaniei pentru toti, nu doar pentru unii. Va multumesc foarte mult!

Simit ca astazi putem sa facem o schimbare majora pentru Romania, iubesc tara asta si continui sa lupt pentru ea", a declarat Lasconi dupa iesirea de la urne.