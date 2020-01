ALDE a decis să candideze pe liste proprii în 2020

„ALDE va candida singur, pe liste proprii. Am discutat acest lucru cu colegii mei. Avem o capacitate organizatorică net mai bună decât în 2016, când am participat tot singuri la locale și parlamentare. Am văzut că au fost unele remarci, comentarii că am fi fost ajutați la vremea respectivă...

Nu știu de cine am fi fost ajutați, cine ar fi putut să ne ajute și cum ar fi putut să ne ajute", a declarat liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, luni.

„Sigur că pot să existe anumite înțelegeri la nivel local. Am avut discuții cu câteva organizații care mi-au vorbit despre aceste înțelegeri”, a adăugat președintele ALDE.