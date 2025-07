"Au trecut mai mult de zece ani de la condamnarea mea, in care nu au contat argumentele mele sau ale avocatilor mei. Mai mult, vad acum ca decizia aceea de condamnare (condamnare pe baza de probe indirecte, jocul de-a termenele de prescriptie, folosirea unui procuror adus special in completul de judecata de la DNA – si care nu depusese juramantul de judecator – a fost folosita, ca precedent, si in alte dosare.

Ma bucur ca Elena Udrea a fost eliberata si ca a putut sa-si revada fiica dar cred ca in chestiunea finantarii campaniei electorale, Basescu era „beneficiarul real” al banilor de campanie- dupa cum a afirmat Livia Stanciu (decorata recent de Sistem) in dosarul meu. Elena Udrea a fost doar „tapul ispasitor”. Sper ca a realizat lucrul acesta", scrie Adrian Năstase.

Fostul premier își continuă analiza și spune că tot cazul Elenei Udrea arată cum "o persoană aflată pe lista neagră" poate să fie executată de sistem.

"Cazul Elenei Udrea este unul dintre cele mai rușinoase momente pentru Justiția română, care, din punctul nostru de vedere, ar trebui obligatoriu predat la facultățile de drept și la INM, astfel încât viitorii magistrați să nu mai repete ceea ce s-a petrecut în această speță. Nu o considerăm pe Elena Udrea vreo sfântă, dar povestea este de fapt exemplul de cum Sistemul poate executa o persoană aflată pe lista neagră. Și indiferent că vorbim despre Elena Udrea, un alt politician sau despre un simplu om, nimeni nu trebuie trimis la închisoare cu încălcarea legii și a drepturilor fundamentale, nici măcar atunci când respectiva persoană este vinovată. Căci orice condamnare trebuie dispusă doar în urma unui proces echitabil, în care legea să fie obligatoriu respectată", mai scrie Adrian Năstase.