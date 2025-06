Șoferul, blocat în cabina vehiculului aflat în echilibru precar, a fost salvat în condiții extreme de către echipele de intervenție, în timp ce ploaia continua să cadă torențial.

Podul afectat s-a prăbușit aproape complet, lăsând camionul agățat de ultimii metri de șosea solidă. Martori ai incidentului au surprins înregistrări dramatice care arată cum echipele de salvare au acționat rapid, sub presiunea vremii nefavorabile, pentru a-l extrage în siguranță pe șoferul rămas captiv. Din fericire, acesta nu a suferit răni grave.

Potrivit presei locale, în momentul surpării, în zona de sub viaduct se aflau mai multe utilaje de construcții. Imediat după incident, au fost folosite drone pentru a verifica dacă există persoane căzute în prăpastie. Autoritățile au confirmat ulterior că nu au fost identificate victime în zona de sub pod.

Specialiștii locali au stabilit că alunecarea de teren a fost provocată de acumulările masive de apă în sol, în urma ploilor torențiale care au afectat întreaga regiune în ultimele zile. Podul, parte dintr-o rețea rutieră importantă din Guizhou, nu a mai rezistat presiunii și s-a surpat parțial, generând un potențial dezastru.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a determina dacă infrastructura era vulnerabilă din cauza unor deficiențe structurale sau dacă fenomenele naturale au fost singura cauză a prăbușirii.

Evenimentul vine pe fondul unor avertizări meteorologice severe emise de autoritățile chineze. Guizhou a fost vizată, joi seară, de primele alerte cod roșu din acest an, iar avertismente privind posibile viituri și alunecări de teren au fost extinse și în estul, centrul și sudul țării.

În Chongqing, oraș situat pe terenuri deluroase, inundațiile au acoperit cartiere întregi, iar mașinile au fost luate de ape pe străzi transformate în torente. Postul public CCTV a raportat că în zonele grav afectate, locuitorii se confruntă cu întreruperi în alimentarea cu apă și electricitate.

Ploile puternice continuă să pună presiune pe infrastructura din sud-vestul Chinei, iar autoritățile avertizează că riscurile de prăbușiri, alunecări de teren și inundații rămân ridicate.

