Incidentul a ieșit la iveală după ce un vizitator a filmat cățeii în incinta grădinii zoologice din provincia Guangdong, videoclipul devenind rapid viral pe platforma Douyin, versiunea chineză a TikTok. Clipul a adunat peste 1,4 milioane de distribuiri, generând un val de reacții pe rețelele sociale.

Vizitatorii au fost inițial încântați de cei doi „pui de panda”, dar entuziasmul s-a transformat în dezamăgire când animalele au început să latre. Fotografiile distribuite ulterior pe internet au arătat cățelușii într-o incintă alături de un afiș care îi prezenta ca fiind „Câini Panda - un câine de companie care arată ca un panda - Chow Chow vopsiți”. Potrivit CNN, pe pancartă era specificat că animalele sunt jucăușe, prietenoase și adorabile.

După dezvăluirea identității reale a „puilor de panda”, vizitatorii și-au exprimat indignarea, acuzând grădina zoologică de înșelătorie. Managera grădinii a apărat decizia, explicând că acești câini fac parte din oferta lor unică: „După cum sugerează numele nostru, suntem un paradis pentru animale ciudate și drăgălașe”, a declarat aceasta pentru Sichuan Observation. Ea a subliniat că vopsirea câinilor Chow Chow face parte din serviciile lor, deși acest lucru nu a fost comunicat inițial vizitatorilor.

Aceasta nu este prima oară când grădinile zoologice din China recurg la astfel de practici. În luna mai, o grădină zoologică din provincia Jiangsu a fost criticată pentru o situație similară, când doi câini au fost vopsiți pentru a arăta ca niște panda. După reacțiile negative primite, administrația a recunoscut că a folosit această metodă pentru a atrage mai mulți vizitatori.

