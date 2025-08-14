Cum arată iepurii mutanți?

Deși aceste creșteri pot părea înfricoșătoare, autoritățile din cadrul Departamentului de Parcuri și Faună Sălbatică din Colorado (CPW) dau asigurări că virusul nu se transmite la oameni sau la animalele de companie. Totuși, în cazul iepurilor afectați sever, excrescențele pot îngreuna hrănirea, ceea ce duce uneori la moarte prin malnutriție.

Potrivit CPW, nu este vorba despre incidente izolate. Boala se răspândește prin mușcături de insecte, mai ales în lunile calde, când acestea sunt mai active. „Nu există motive de panică pentru stăpânii de animale, dar este indicat să țină animalele departe de fauna sălbatică și să le scoată la plimbare doar în lesă”, a transmis purtătorul de cuvânt al instituției, Kara Van Hoose, citată de kdvr.com.

În unele cazuri, iepurii pot învinge singuri infecția, însă situația devine critică atunci când tumorile le acoperă ochii sau le blochează accesul la hrană. Autoritățile monitorizează fenomenul și îi îndeamnă pe localnici să anunțe orice observație similară.