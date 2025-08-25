Descoperirea și intervenția polițiștilor

Polițiștii din Măgurele au fost sesizați că mai multe persoane au capturat lebede de pe râul Argeș și au părăsit zona. În urma verificărilor, agenții au găsit cele două păsări în gospodăria suspectă. Deși nu prezentau răni vizibile, lebedele erau speriate și slăbite.

Acestea au fost preluate imediat și predate specialiștilor de la un centru de salvare și reabilitare a animalelor sălbatice, unde primesc îngrijiri medicale până la eliberarea lor în habitatul natural.

Cinci suspecți, sub anchetă

În acest caz, cinci tineri cu vârste între 21 și 33 de ani sunt cercetați penal pentru „rănirea cu intenție a animalelor” și „uciderea sau capturarea intenționată a acestora”, fapte prevăzute și sancționate de lege. Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Inspectoratul de Poliție Ilfov a reamintit că lebedele sunt specii protejate, iar capturarea, uciderea sau perturbarea habitatului lor reprezintă infracțiuni. De asemenea, legea interzice deteriorarea sau distrugerea cuiburilor acestor păsări.