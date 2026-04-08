Ce este „zombi filler” și cum funcționează

Procedura presupune injectarea unui filler dermic special, precum AlloClae, realizat din grăsime umană donată și procesată. Spre deosebire de metodele clasice, unde se folosește grăsimea proprie a pacientului, această tehnică oferă o alternativă pentru cei care nu pot sau nu doresc să recurgă la liposucție.

Intervenția este minim invazivă, nu necesită anestezie generală și nu implică o perioadă lungă de recuperare, ceea ce o face atractivă pentru tot mai mulți pacienți.

Popularitate în creștere, inclusiv în rândul bărbaților

Inițial preferată de femei pentru augmentarea sânilor sau feselor, procedura câștigă teren și în rândul bărbaților. Mulți dintre aceștia apelează la astfel de intervenții pentru a-și accentua masa musculară, în special în zona pieptului.

Specialiștii spun că tendința este alimentată de standardele estetice promovate în cultura pop și pe rețelele sociale, unde imaginea fizică joacă un rol tot mai important.

Costuri ridicate și acces limitat

Deși pare o soluție rapidă pentru obținerea unui corp „perfect”, procedura vine cu costuri considerabile. În unele clinici din SUA, prețul poate ajunge la mii de dolari pentru cantități relativ mici de substanță, iar intervențiile complexe pot depăși chiar 100.000 de dolari.

În plus, disponibilitatea este limitată, deoarece depinde de cantitatea de țesut donat care poate fi procesată.

Utilizarea țesutului provenit de la persoane decedate în scopuri estetice ridică numeroase dileme. Donarea de organe și țesuturi este, în mod tradițional, asociată cu salvarea de vieți, iar folosirea acestora pentru proceduri cosmetice este privită de unii specialiști ca fiind discutabilă.

De asemenea, există voci care avertizează că această tehnologie a fost adoptată prea rapid, fără studii suficiente pe termen lung privind siguranța și eficiența.

O piață în plină expansiune

Creșterea popularității medicamentelor pentru slăbit a generat o nouă categorie de pacienți - persoane care au pierdut rapid în greutate și caută soluții pentru refacerea volumului corporal.

În acest context, „zombi filler” devine o opțiune tot mai atractivă, chiar dacă rămâne una controversată.

Scopul principal al procedurii este obținerea unui aspect cât mai natural, astfel încât rezultatul să nu poată fi distins de cel obținut prin metode clasice, precum sportul sau intervențiile tradiționale.