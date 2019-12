Torturi de Anul Nou. Câteva rețete inedite și simple

TORTURI DE ANUL NOU. Ai mai jos patru rețete uluitor de simple. Aceste torturi speciale sunt cu totul altceva decât ce se obișnuiește la masa de Anul Nou. Și foarte ușor de făcut. Care va fi alesul pentru Noaptea dintre Ani?

TORTURI DE ANUL NOU. Tort GANACHE

Este o rețetă unică. Tortul Ganache miroase a sărbătoare și îl poți face în orice moment al anului, cu orice ocazie.

Ingrediente:

200 de grame de făină

O linguriță de praf de copt

200 de grame de zahăr brun

100 de grame de unt

Un ou mare sau două mai mici

150 de mililitri de lapte

O linguriță de esența de vanilie

Două albușuri

O lingură de cacao

Trei linguri de zahăr (în plus)

75 de grame de ciocolată neagră

50 de grame de unt

Un vârf de linguriță de sare de mare.

Cum se prepară. Ai aici toți pașii:

- Pregătește o tavă rotundă cu pereți detașabili. Unge bine tavă și pudraz-o cu puțină făină.

- Combini apoi, într-un vas, făină, pudra de cacao, cu praful de copt.

- Amestecă untul moale cu jumătate din catitatea de zahăr. Amestecă bine untul cu zahărul și adaugă esența de vanilie. Adaugă oul și amestecă foarte bine. Pune, apoi, în amestecul de unt cu zahăr alternativ amestecul cu făină și laptele, în două-trei reprize. Amestecă bine.

- Nu uita să bați albușurile spumă cu un mixer la viteză mare. Adaugă apoi restul de zahăr și bate câteva minute în plus, până ce acesta se dizolvă complet. Pune albușurile în amestecul de bază. Omogenizează încet.

- Răstoarnă aluatul în tava pregătită și coace blatul la foc moale, în cuptorul bine încins pentru 25-30 de minute sau până când trece testul cu scobitoarea.

- Lasă blatul să se răceasca în tavă 10 minute, apoi scoate-l și așează-l pe un suport pentru a se răcori complet.

- Nu uita! Pune ciocolată și untul într-un vas la microunde, un minut, dar amestecă o data la fiecare 15 secunde. Toarnă apoi ciocolată pe tort și lasă-o să se întărească.

- Ultimul „touch”: Presară uniform câteva cristale de sare de mare și decorează așa cum dorești!

TORTURI DE ANUL NOU. Tort de CIOCOLATĂ. Cu muuultă ciocolată

Este cel mai bun tort de ciocolată și se face ușor. Vezi ce ingredientul special și inedit de care trebuie să faci rost! Îl găsești în orice supermarket.

Ingrediente pentru blat:

200 de grame de zahar pudra

150 de grame de unt

220 de grame de ciocolata neagra, rupta in bucati mici

5 oua

3 linguri cu varf de faină de porumb (ingredientul minune)

O lingurita rasa de praf de copt

Esenta veritabila de vanilie si esentia de rom (o lingura din fiecare)

Mod de preparare:

- Incalzeste cuptorul la 170 grade Celcius. Unge cu unt o forma de tort cu pereti detasabili cu diametrul de 20 centimetri. Daca vrei un tort mai mare nu trebuie decat sa adaugi la ingrediente jumate din cantitati sau sa le dublezi. In acest caz nu ese nevoie sa dublezi cantitatea de ciocolata. Pentru o data si jumatate cantitatile, foloseste 300 de grame de ciocolata, iar pentru dublul cantitatilor cel mult 400 de grame de ciocolata.

- Topeste untul, fie intr-un vas pe aragaz, fie in cuptorul cu microunde sau – cel mai bine, intr-un bol pus deasupra unui vas cu apa clocotita. Adauga in untul topti zaharul si ciocolata si amesteca (la cald) pana se topesc toate si se omogenizeaza complet. Da deoprate.

- Lasa compozitia sa se racoreasca (trebuie sa poti baga degetul in crema). Cand este bine racorita adauga galbenusurile amestecate bine inainte cu doua linguri de apa rece si esentele de vanilie si rom. Amesteca bine.

- Pune in compozitie faina de porumb si praful de copt si amesteca.

- Bate albusurile spuma pana se intaresc foarte bine. Pune jumate din cantitate de albus batut in compozitia cu ciocolata si amesteca energic. Pune a doua jumate si amesteca foarte incet, doar de cateva ori pana ce compozitia de uniformizeaza.

- Rastoarna totul in tava si coace timp de 20 de minute la 170 de grade, apoi alte 15 minute la 140 de grade. Este gata cand este ferm la atingere si batul iese curat. Scoate tava si lasa tortul sa se racoreasca in tava pentru jumatate de ora, apoi il poti scoate pe un platou pentru a se raci complet.

- Ține minte! Blatul NU trebuie insiropat si nici taiat. Poate fi tapetat cu cremă sau decorat cu o glazura de ciocolata. Poate fi servit simplu, pudrat cu zahar si decorat cu ciocolata rasa. Sau alegi frisca, crema de vanilie sau fructe de padure ori din compot.

TORTURI DE ANUL NOU. Tort cu LIME și MAC

Este un tort altfel și arată... spectaculos, fără niciun efort în plus. În primul rând este foarte ușor de făcut. Pentru preparare ai nevoie si de portocale, dar vedetele sunt limele, pentru culoarea lor speciala, pentru aroma si gust. Totuși, în loc de lime poti folosi numai portocale. Merge însă și o combinatie de lamai si portocale.

Ingrediente pentru blat:

250 grame de unt la temperatura camerei, plus unt suplimentar pentru uns tava

200 grame de zahar pudra

3 oua mai (4 mai mici)

250 grame de faina, cernuta

O lingurita rasa de praf de copt

Sucul de la doua portocale

Coaja rasa de la o portocala si o lime

100 de grame de seminte de mac

Ingrediente pentru sirop:

O cana de apa

Sucul si coaja de la o lime

Doua-trei linguri de miere

Ingrediente pentru glazura:

300 grame de crema de branza (adică o brânză proaspătă, moale, obținută din lapte și smântână, pe care o găsești la supermarket)

100 de grame de unt

4 linguri de zahar

Coaja rasa de la o lime

Mod de preparare:

- Mai întâi încinge cuptorul la 160 grade Celsius. Unge o tava cu pereti detasabili de 20 de centimetri cu unt, in strat gros.

- Combina, folosind un mixer, untul moale si zaharul. Bate bine pana devine o crema spumoasa, iar zaharul este complet topit.

- Adauga ouale, unul cate unul si bate dupa fiecare

- Adauga faina si parful de copt, amesteca usor, apoi adauga sucul de la doua portocale, coaja rasa de la lime si portocale si seminte de mac. Pentru un gust bun semintele trebuie puțin coapte in tava, in cuptor, 5-10 minute sau intr-o tigate neaderenta, direct pe flacara, cateva minute. Semintele se pun in compozitie numai perfect racite. Amesteca totul impreuna.

- Pune compozitia in tava de copt si coace blatul pentru 50 de minute. Scoate blatul din tava de tort de lime cu mac dupa ce s-a racorit si lasa-l sa se raceasca complet.

- Siropul il faci amestecand apa calduta, mierea, sucul de lamaie si coaja. Să lași siropul sa se raceasca.

- Pentru glazura, bate bine crema de branza cu mixerul la viteza mare. Adauga zaharul si bate pana devine spumos. Adauga incet untul topit si racorit inainte (il lasi sa se sleiasca), in timp ce continui sa bati. La final pune coaja de lime. Lasa crema la rece.

- Scoate tortul pe un platou si insiropeaza-l. Il poti intepa din loc in loc cu o furculita. Ai rabdare sa intre bine siropul in el. Cu cat este mai bine insiropat, cu atat este mai bun.

- Glazura se pune deasupra doar cand se servește tortul. Să NU tai tortul pe orizontala, pentru ca toata glazura se va aseza doar pe tort. Niveleaza si decoreaza-l cu felii de lime, de portocala sau razatura de coaja de lime si de portocala. Poti sa folosesti coaja de portocala confiata.

TORTURI DE ANUL NOU. Tort de PERE. Tortul-minune pentru păstrarea siluetei

Acum, îți propunem un tort fabulos pentru păstrarea siluetei. Este și foarte ușor și foarte simplu de făcut. Iese fara nici un fel de probleme, chiar dacă este primul tort pe care îl faci în viața ta!

Ingrediente:

6 pere decojite

5 ouă

10 linguri de zahăr

8 linguri rase de făină albă

5 linguri de unt topit

1 plic praf de copt

90 g ciocolată neagră (peste 55%)

90 g unt 82%

5 linguri de zahăr

Mod de preparare:

Bate ouăle cu zahărul până ce obții o cremă albicioasă. Încorporează untul topit și răcit. Adaugă făina și praful de copt. Tapetează o tavă rotundă cu hârtie de copt. Toarnă aluatul.

În aluat vei așeza perele întregi din loc în loc. Apoi, vei pune tava la cuptor unde va sta 35 de minute.

Între timp, pune la bain-marie untul și ciocolata bucăți. Amestecă până ce se îngroașă un pic.

Separat, topește zahărul, apoi ia cu lingurița și trasează cerculețe pe o hârtie. Lasă la răcit.

Ornează tortul cu crema de ciocolată și cu zahărul caramelizat.

Pont! NU folosi ciocolată de menaj la prepararea cremei, ci una de calitate superioară! Adică o ciocolată neagră cu cel puțin 60% cacao. Nu uita că este foarte bună și ciocolata cu lapte, de calitate.

Sursa: femeia.ro