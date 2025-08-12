Astăzi îți propunem un test aparent simplu, dar care ascunde o rezolvare ingenioasă. Avem ecuația:

16 – 7 = 22

La prima vedere, rezultatul este greșit. Scopul tău este să muți un singur băț de chibrit, astfel încât egalitatea să fie corectă. Pare imposibil?

Test IQ cu bețe de chibrit

Acest tip de exercițiu nu ține doar de cunoștințe matematice, ci și de atenție la detalii și capacitatea de a privi problema dintr-un unghi diferit. Se spune că doar persoanele cu o gândire flexibilă reușesc să găsească rapid răspunsul corect.

Dacă încă nu ți-a venit ideea, iată soluția: ia un băț din cifra 6 și adaugă-l semnului minus, transformându-l într-un plus. Astfel, ecuația devine:

15 + 7 = 22

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Și, iată, egalitatea este corectă!

Acum că ai descoperit trucul, provoacă-ți prietenii să îl rezolve și vezi cât de repede reușesc.