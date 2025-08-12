Testul IQ de marți! În cât timp poți corecta 16-7=22?

Test IQ
Puzzle-urile cu bețe de chibrit nu sunt doar un mod plăcut de a-ți petrece timpul liber, ci și un exercițiu excelent pentru minte. Astfel de provocări pun la lucru atenția, gândirea logică și creativitatea. Specialiștii spun că jocurile de acest tip stimulează procesele cognitive și pot contribui la îmbunătățirea vitezei de gândire și a clarității vizuale.

Astăzi îți propunem un test aparent simplu, dar care ascunde o rezolvare ingenioasă. Avem ecuația:

16 – 7 = 22

La prima vedere, rezultatul este greșit. Scopul tău este să muți un singur băț de chibrit, astfel încât egalitatea să fie corectă. Pare imposibil?

Test IQ cu bețe de chibrit

Acest tip de exercițiu nu ține doar de cunoștințe matematice, ci și de atenție la detalii și capacitatea de a privi problema dintr-un unghi diferit. Se spune că doar persoanele cu o gândire flexibilă reușesc să găsească rapid răspunsul corect.

Dacă încă nu ți-a venit ideea, iată soluția: ia un băț din cifra 6 și adaugă-l semnului minus, transformându-l într-un plus. Astfel, ecuația devine:

15 + 7 = 22

Imagine

                                                           Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Și, iată, egalitatea este corectă!

Acum că ai descoperit trucul, provoacă-ți prietenii să îl rezolve și vezi cât de repede reușesc.