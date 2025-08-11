Test IQ cu bețe de chibrit

Acest tip de provocare nu este doar un joc amuzant, ci și un bun antrenament pentru creier. Specialiștii în psihologie recomandă asemenea exerciții încă din copilărie, deoarece stimulează atenția, capacitatea de analiză și viteza de reacție. Primele teste de inteligență au fost dezvoltate de Alfred Binet și, în timp, au evoluat, fiind integrate în puzzle-uri, jocuri și provocări vizuale care atrag persoane de toate vârstele.

Revenind la provocarea noastră, priviți cu atenție cifrele. Trucul constă în a lua un singur băț de chibrit din cifra „9” și a-l repoziționa la rezultatul ecuației. Cifra „9” devine „3”, iar „6” se transformă în „8”. Astfel, egalitatea finală arată corect:

11 - 3 = 8

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Ați găsit soluția înainte de a o citi? Dacă da, felicitări! Dacă nu, nu-i nimic — creierul are nevoie de exercițiu constant, iar asemenea provocări sunt exact ce trebuie pentru a-l menține în formă.