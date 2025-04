Luna sensibila formeaza o cuadratura cu Uranus cel intreprinzator, ceea ce face dificila asimilarea emotionala a schimbarilor neprevazute din viata. Din fericire, Venus, aflata in armonie cu Uranus, atenueaza stresul pe care l-am putea resimti si aduce ajutor neasteptat sau unic din partea prietenilor, sub forma unor cadouri sau alte tipuri de sustinere. Odata ce Luna intra in Fecioara, semnul organizarii, putem face pasi concreti spre vindecare si, la randul nostru, sa-i sprijinim pe cei dragi. Ne lasam prinsi de univers exact acolo unde suntem pe cale sa cadem.