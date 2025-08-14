Imaginea prezintă o compoziție radială, cu linii și forme care dau senzația de mișcare. Este genul de test care îți păcălește privirea și îți pune la treabă creierul. Mulți au încercat, puțini au reușit din prima.

Cum funcționează magia din spatele acestor iluzii?

O iluzie optică apare atunci când ceea ce vedem nu corespunde întocmai realității. Ochii captează lumina, culorile și formele, dar creierul interpretează aceste informații… uneori greșit. Din acest „scurtcircuit” vizual pot rezulta senzații de mișcare în imagini statice, dimensiuni distorsionate sau elemente ascunse la prima vedere.

Astfel de iluzii sunt folosite nu doar pentru amuzament, ci și în cercetarea psihologică, pentru a înțelege mai bine cum funcționează percepția umană și interacțiunea dintre simțuri și gândire.

Testul momentului

Provocarea de astăzi presupune identificarea rapidă a unui număr ascuns într-o iluzie optică radială. Creatorii testului spun că doar persoanele cu un IQ ridicat și o atenție vizuală excelentă îl pot rezolva imediat. Îl poți descifra înainte să expire cele 7 secunde?

Coeficientul de inteligență (IQ) este un scor rezultat din teste standardizate care evaluează diverse abilități cognitive. Media globală este în jur de 100, însă există persoane care depășesc cu mult acest nivel – recordurile cunoscute ajung peste 240. Conceptul a fost popularizat în secolul XX de psihologul William Stern, iar primele teste au fost dezvoltate de Alfred Binet.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Așadar, dacă te consideri parte din categoria celor mai ageri observatori, privește imaginea, concentrează-te și vezi dacă îți poți demonstra inteligența… în mai puțin timp decât durează să clipești de două ori.