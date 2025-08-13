Sarcina ta este să muți un singur băț de chibrit, astfel încât rezultatul să devină corect.

Test IQ cu bețe de chibrit

Deși regulile sunt simple, soluția nu este evidentă. Rezolvarea rapidă a acestei provocări presupune atenție la detalii, gândire creativă și capacitatea de a vizualiza alternative. Este un exercițiu perfect pentru a-ți pune mintea la contribuție și pentru a-ți testa inteligența vizual-spațială.

Astfel de teste nu doar că oferă o distracție inedită, dar pot evidenția și modul în care creierul tău procesează informațiile. Cu cât găsești soluția mai repede, cu atât demonstrezi un nivel ridicat de concentrare și abilități cognitive.

Așadar, ia-ți câteva momente, privește atent ecuația și încearcă să descoperi ce băț trebuie mutat. Crezi că poți găsi răspunsul mai repede decât un geniu?

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă