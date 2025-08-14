În toți acești ani, cutia a trecut prin mai multe mutări – din oraș în oraș și chiar peste oceane – fără să fie deschisă. În ajunul momentului așteptat, fiica sa i-a reamintit de promisiune, iar familia a convins-o să împărtășească momentul pe TikTok. Clipul a devenit rapid viral.

Emoții după 25 de ani

Când a tăiat banda, Carri Anne se aștepta la o glumă sau la fotografii vechi. În schimb, a descoperit un set de cartonașe cu mesaje scrise de familie și prieteni în anul 2000. Pe măsură ce le citea, a recunoscut scrisul surorii și al mamei sale – cea din urmă decedată cu opt ani în urmă. Emoția a fost copleșitoare: printre amintiri și glume despre evenimentele și moda de la începutul mileniului, a regăsit și o parte din cei dragi pierduți.

Cadoul, pregătit cu grijă la o petrecere din casa mamei sale, a devenit acum o comoară de familie. Inspirată de experiență, Carri Anne a hotărât să resigileze cutia, schimbând data cu anul 2050, pentru aniversarea de 50 de ani de căsnicie. Speră să fie acolo pentru a o redeschide – iar poate, pe viitor, copiii săi să ducă mai departe tradiția.

Reacțiile online au fost copleșitoare, mulți internauți mărturisind că au plâns la gândul de a reciti după ani buni scrisul de mână al cuiva drag care nu mai este. Pentru Carri Anne, acest cadou este dovada că gesturile mici, făcute cu suflet, pot traversa deceniile și pot păstra vie legătura cu trecutul.