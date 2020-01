Sotia lui Ronaldo face dezvaluiri: "Tremuram in fata lui Cristiano..."

Sotia lui Cristiano Ronaldo este partenera de viata a acestuia de 4 ani de zile si i-a oferit 3 copii. Ea a fost de curand aleasa prezentatoarea festivalului Sanremo din Italia si a oferit cateva declaratii presei locale.

"Tremuram in fata lui. Cristiano este singurul care reuseste sa ma emotioneze in timpul unui meci. Am norocul sa fiu partenera celui mai bun fotbalist din toate timpurile. Nu are rival! Noi avem o viata privilegiata acum, insa provenim din familii modeste.

Am muncit din greu pentru a obtine ceea ce avem astazi, iar asta este ceea ce vrem sa ii invatam si pe copiii nostri. Vrem sa fie luptatori, exact cum suntem noi. Sacrificiul, disciplina si recunostinta sunt unele dintre valorile pe care vrem sa le transmitem zi de zi", a declarat Georgina conform Corriere dello Sport.