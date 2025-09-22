Ingrediente-cheie pentru murături reușite

Potrivit lui Radu Anton Roman, murăturile nu se fac doar cu legume, ci și cu ingrediente aromatice și de conservare. În borcanul de 10–15 litri, vei avea nevoie de:

- Țelină cu frunze

- Morcovi tăiați felii

- Usturoi

- Ceapă roșie mică

- Arpagic

- Mere tari de toamnă

- Tulpini de mărar uscat (1–2 legături)

- Cimbru uscat (3–4 legături)

- Rădăcini de hrean (3–5 rădăcini)

- Crenguțe de vișin verde (3–4 la borcan)

Acestea conferă murăturilor savoare și aromă intensă, dar și proprietăți de conservare naturale.

Cum se prepară zeama pentru murături

Radu Anton Roman recomandă o zeamă cu echilibru între sărat, acru și aromat:

Ingrediente pentru 10 litri de zeamă:

3–4 litri apă

1,5–2 litri oțet de 9 grade

450 g zahăr

300 g miere

30 boabe de piper

6 foi de dafin

30 g boabe de muștar

3 ramuri de cimbru uscat

3 linguri sare

Zeama se aduce la fierbere, apoi se lasă să se răcească câteva minute înainte de a fi turnată peste legumele așezate în borcan.

Pregătirea legumelor și stratificarea în borcan

Legumele se curăță și se spală, apoi se aranjează în straturi:

Castraveți sau gogoșari Felii de țelină și morcov Căței de usturoi și ceapă roșie Verdețuri aromatice și rădăcinoase

Deasupra se adaugă mere feliate, crenguțe de vișin și cimbru uscat. Această stratificare permite murăturilor să se păstreze crocante și aromate.

Păstrarea și consumul murăturilor

După ce borcanul este umplut și acoperit cu zeamă fierbinte:

Se lasă acoperit cu farfurie și înfășurat în cârpe peste noapte

A doua zi se completează cu restul de zeamă

Borcanul se sigilează cu celofan curat, înmuiat în apă fierbinte

Murăturile se pot consuma după 3–4 săptămâni, timp în care aromele se vor intensifica, iar legumele vor rămâne fragede.

Saramura cu oțet – o variantă simplificată

Pentru o cantitate mai mică de murături, Radu Anton Roman recomandă și metoda saramurii:

1 l apă

1 lingură sare

1 pahar oțet

10 boabe piper, 1 foaie dafin

10 g conservant și 10 g boabe muștar

Legumele se pun în borcan, se răspândesc uniform rădăcinoasele și usturoiul, apoi se acoperă cu verdețuri și se toarnă zeama fierbinte. Procedeul se repetă pentru a asigura conservarea corectă.

Radu Anton Roman ne amintește că secretul murăturilor delicioase stă atât în calitatea ingredientelor, cât și în ordinea și metoda de stratificare, dar și în respectarea corectă a rețetei pentru zeamă, asigurând astfel gustul autentic al iernii românești.

Sursă text: Click.ro