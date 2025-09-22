Ingrediente-cheie pentru murături reușite
Potrivit lui Radu Anton Roman, murăturile nu se fac doar cu legume, ci și cu ingrediente aromatice și de conservare. În borcanul de 10–15 litri, vei avea nevoie de:
- Țelină cu frunze
- Morcovi tăiați felii
- Usturoi
- Ceapă roșie mică
- Arpagic
- Mere tari de toamnă
- Tulpini de mărar uscat (1–2 legături)
- Cimbru uscat (3–4 legături)
- Rădăcini de hrean (3–5 rădăcini)
- Crenguțe de vișin verde (3–4 la borcan)
Acestea conferă murăturilor savoare și aromă intensă, dar și proprietăți de conservare naturale.
Cum se prepară zeama pentru murături
Radu Anton Roman recomandă o zeamă cu echilibru între sărat, acru și aromat:
Ingrediente pentru 10 litri de zeamă:
- 3–4 litri apă
- 1,5–2 litri oțet de 9 grade
- 450 g zahăr
- 300 g miere
- 30 boabe de piper
- 6 foi de dafin
- 30 g boabe de muștar
- 3 ramuri de cimbru uscat
- 3 linguri sare
Zeama se aduce la fierbere, apoi se lasă să se răcească câteva minute înainte de a fi turnată peste legumele așezate în borcan.
Pregătirea legumelor și stratificarea în borcan
Legumele se curăță și se spală, apoi se aranjează în straturi:
- Castraveți sau gogoșari
- Felii de țelină și morcov
- Căței de usturoi și ceapă roșie
- Verdețuri aromatice și rădăcinoase
Deasupra se adaugă mere feliate, crenguțe de vișin și cimbru uscat. Această stratificare permite murăturilor să se păstreze crocante și aromate.
Păstrarea și consumul murăturilor
După ce borcanul este umplut și acoperit cu zeamă fierbinte:
- Se lasă acoperit cu farfurie și înfășurat în cârpe peste noapte
- A doua zi se completează cu restul de zeamă
- Borcanul se sigilează cu celofan curat, înmuiat în apă fierbinte
Murăturile se pot consuma după 3–4 săptămâni, timp în care aromele se vor intensifica, iar legumele vor rămâne fragede.
Saramura cu oțet – o variantă simplificată
Pentru o cantitate mai mică de murături, Radu Anton Roman recomandă și metoda saramurii:
- 1 l apă
- 1 lingură sare
- 1 pahar oțet
- 10 boabe piper, 1 foaie dafin
- 10 g conservant și 10 g boabe muștar
Legumele se pun în borcan, se răspândesc uniform rădăcinoasele și usturoiul, apoi se acoperă cu verdețuri și se toarnă zeama fierbinte. Procedeul se repetă pentru a asigura conservarea corectă.
Radu Anton Roman ne amintește că secretul murăturilor delicioase stă atât în calitatea ingredientelor, cât și în ordinea și metoda de stratificare, dar și în respectarea corectă a rețetei pentru zeamă, asigurând astfel gustul autentic al iernii românești.
Sursă text: Click.ro