Totuși, orice gospodină știe că există riscuri: frunzele se pot înmuia, pot apărea mirosuri neplăcute sau stratul albicios de fermentație, cunoscut drept „floare”, poate afecta aspectul verzei.

Secretul pentru o varză murată perfectă este mai simplu decât pare: hreanul.

Hreanul, aliatul verzei murate

Pe lângă rolul său de condiment picant și remediu natural, hreanul are proprietăți antimicrobiene și antioxidante puternice. În saramură, rădăcina de hrean eliberează substanțe care împiedică dezvoltarea bacteriilor dăunătoare și a mucegaiurilor, iar fermentația se desfășoară natural. Astfel, varza își păstrează textura crocantă și gustul caracteristic.

Mai mult, hreanul previne apariția „florii” pe suprafața murăturilor – fenomen care nu este periculos pentru sănătate, dar compromite aspectul și necesită curățări repetate. Doar câteva rădăcini plasate strategic în butoi pot face diferența.

Cum se folosește hreanul în butoi

Pentru rezultate optime, hreanul se curăță și se taie în fâșii de aproximativ 10–15 centimetri. Acestea se introduc printre verze: la fund, la mijloc și la suprafață. Pentru un butoi de 50 de litri, 4–5 rădăcini medii sunt suficiente. Unele gospodine adaugă și foi de hrean sau bucăți mici direct în saramură, pentru un efect mai intens.

În combinație cu condimentele tradiționale – boabe de piper, foi de dafin, mărar uscat sau semințe de coriandru – hreanul nu doar conservă varza, ci îi adaugă și un plus de savoare.

Beneficiile suplimentare ale hreanului

Pe lângă rolul său de conservant natural, hreanul intensifică aroma verzei murate, completând gustul acrișor al saramurii. Fiind un produs natural, nu prezintă riscuri pentru sănătate, spre deosebire de aditivii artificiali folosiți uneori în comerț.

De asemenea, hreanul ajută varza să păstreze atât textura crocantă, cât și valoarea nutritivă. Vitamina C și fibrele rămân intacte, iar murăturile de toamnă se pot consuma fără griji până primăvara.