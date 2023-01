Adriana Bărar, fiica artistului, a declarat pentru pressalert că familia a încercat să ajungă la o înțelegere amiabilă cu ceilalți muzicieni din Cargo, dar a fost imposibil.

„Am încercat să ne înțelegem amiabil cu ei timp de aproape un an și jumătate, după care am trimis notificări prin avocat, nu s-a ajuns la nicio colaborare. Au continuat cu atitudinea asta de lipsă de respect față de Adi și am vrut cumva să punem punct la toată șarada asta. Am ajuns la proces din păcate. (...). Ne-a mai deranjat foarte tare este că ei au încercat să înregistreze marca Cargo pe numele lor la OSIM, cu toate că era înregistrată pe Adi Bărar în 2004, fără ca ei să conteste acest lucru de-a lungul anilor. Au depus cererea de înregistrare anul trecut în iarnă, noi am depus o opoziție în acest sens și le-a fost respinsă cererea de înregistrare. Am discutat și despre o posibilă licențiere a mărcii, dar avocații lor nu mi-au mai răspuns și cumva a rămas în aer toată treaba asta, ei și-au văzut de treaba lor“, ne-a declarat Adriana Bărar.

De cealaltă parte, impresarul formației Cargo, Cosmin Nicoară, ne-a transmis faptul că nu dorește să facă nicio declarație pe această temă.

Fondatorul trupei Cargo, Adrian Armand Bărar, a decedat în data de 8 martie 2021.